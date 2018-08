Vuelta a España 2018, quindicesima tappa: Ribera de Arriba-Lagos de Covadonga. Ascesa finale da brividi, distacchi pesanti in arrivo

La quindicesima tappa della Vuelta di Spagna sarà una delle più impegnative in assoluto, il classico tappone di montagna che definirà la classifica generale prima del secondo giorno di riposo. Giornata infernale per tutti i ciclisti chiamati ad affrontare i 178 chilometri da Ribera De Arriba a Lagos De Covadonga, uno dei classici arrivi in salita della corsa a tappe iberica. L’ultima ascesa sarà infatti letteralmente infernale: 11,7 chilometri al 7,2% di pendenza media ma per i primi dieci chilometri non si scenderà mai sotto al 10%, eccezion fatta per un chilometro a metà ascesa che sarà in falsopiano.

Questa salita sarà davvero micidiale, il terreno perfetto per lo scontro diretto tra tutti i big che puntano alla maglia rossa: qui si farà la differenza anche perché prima dell’ultima asperità di giornata (classifica come “especial”) ci saranno altre due prima categoria: Mirador Del Fito (6,3 chilometri al 7,7% con delle punte all’11%), da ripetere per ben due volte quando mancheranno 78 e 51 chilometri al traguardo.

Le altre tappe della Vuelta

Prima tappa, Malaga-Malaga (cronometro individuale)

Seconda tappa: Marbella-Caminito del Rey

Terza tappa: Mijas-Alhaurín de la Torre

Quarta tappa: Vélez-Málaga-Alfacar. Sierra de la Alfaguara

Quinta tappa: Granada-Roquetas de Mar

Sesta tappa: Huércal-Overa-San Javier. Mar Menor

Settima tappa: Puerto-Lumbreras-Pozo Alcón

Ottava tappa: Linares-Almadén

Nona tappa: Talavera de la Reina-La Covatilla

Decima tappa: Salamanca-Fermoselle

Undicesima tappa: Mombuey-Ribeira Sacra. Luintra

Dodicesima tappa: Mondoñedo-Faro de Estaca de Bares. Mañón

Tredicesima tappa: Candás. Carreño-Valle de Sabero

Quattordicesima tappa: Cistierna-Les Praeres