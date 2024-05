Giro d’Italia 2024, la guida completa: percorso, favoriti, le 21 tappe, guida tv, vademecum

Il Giro d’Italia 2024 si correrà da sabato 4 maggio a domenica 26 maggio: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, quasi 3500 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade del Bel Paese. La Corsa Rosa si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un percorso particolarmente impegnativo con grandi salite, tre cronometro e diverse frazioni a disposizione dei velocisti.

La partenza da Venaria Reale e l’arrivo a Roma faranno da epilogo e conclusione. Tadej Pogacar è il grande favorito della vigilia ma sono possibili anche tante sorprese e lo spettacolo non mancherà mai. OA Sport vi propone una guida completa sul Giro d’Italia 2024 per sapere davvero tutto sulla Corsa Rosa: le tappe, il percorso, i favoriti, le analisi sulle stelle, come seguire le gare, il calendario, tutte le analisi sulle varie frazioni e tanto altro ancora.

GUIDA GIRO D’ITALIA 2024

I COMMENTI DEGLI ESPERTI

La rasoiata di Ballan

L’analisi di Riccardo Magrini

GIRO D’ITALIA 2023: CALENDARIO, REGOLAMENTO, PROGRAMMA E CURIOSITÀ

Il percorso, le 21 tappe e le stellette di difficoltà

Le date delle 21 tappe e come seguirle in diretta tv

Gli orari di partenza e di arrivo di tutte le tappe: dal Villaggio di Partenza al traguardo

Regolamento Giro d’Italia: abbuoni, traguardi volanti, tempo massimo

Tutte le maglie del Giro d’Italia: dalla rosa alla ciclamino passando per azzurra e bianca

Il meteo del Giro d’Italia: piogge in partenza, poi si alzano le temperature

LA STARTLIST, TUTTE LE SQUADRE E I CICLISTI DEL GIRO D’ITALIA

La startlist e l’elenco completo dei partecipanti

I big ai nastri di partenza

La classifica delle Nazioni al via: Italia al comando con 42

MONTEPREMI E STIPENDI: QUANTI SOLDI GUADAGNANO I CICLISTI

Tutto il montepremi: quanti soldi guadagnano i ciclisti?

Il montepremi del Giro d’Italia confrontato con quello del Tour de France

Quanti soldi guadagnano i ciclisti? Tutti gli stipendi degli uomini più importanti

IL PERCORSO DEL GIRO D’ITALIA: TUTTI I DETTAGLI SULLE 21 TAPPE

Il percorso ai raggi X e la presentazione dettagliata di tutte le tappe

Le altimetrie delle 21 tappe

Tutte le salite del Giro d’Italia

La divisione delle varie tappe: montagna, crono, fuga, volata

I possibili scenari tattici del Giro d’Italia: come si svilupperà la Corsa Rosa?

COME VEDERE IL GIRO D’ITALIA IN TV: PALINSESTO E PROGRAMMA

I palinsesti completi di Rai ed Eurosport, la diretta delle tappe e i programmi di approfondimento

Chi saranno i commentatori della Rai e di Eurosport? La squadra al completo

FOCUS SUGLI ITALIANI: TUTTI I PARTENTI E LE AMBIZIONI

Tutti i corridori italiani al via

Gli obiettivi realistici degli italiani

Antonio Tiberi alla prima prova da capitano per inseguire la top-5

Jonathan Milan punta al bis per la maglia ciclamino

Filippo Ganna non sarà solo cronoman: un corridore evoluto

Filippo Zanna al bivio: cacciatore di tappe o mire di classifica?

Lorenzo Fortunato e la nuova sfida in Astana

Damiano Caruso punta sulla regolarità per inseguire un piazzamento

Pellizzari e Piganzoli, due giovani promettenti

FAVORITI, SCALATORI, VELOCISTI, CRONOMEN, OUTSIDER

I grandi favoriti per la conquista della maglia rosa: tutti contro Pogacar

Pogacar unico favorito: gestione di energie per il Tour de France?

Daniel Martinez tra i papabili per una top-3

Ben O’Connor, mina vagante per un posto sul podio

Cian Uijtdebroeks è già pronto per lasciare il segno?

Gli scalatori e gli uomini da montagna

Gli outsider e le possibili sorprese

I grandi cronomen: i principali avversari di Ganna

I cacciatori di tappe

TUTTE LE TAPPE AI RAGGI X: PERCORSO, ALTIMETRIE, FAVORITI

LA PRIMA TAPPA VENARIA REALE-TORINO

LA SECONDA TAPPA SAN FRANCESCO AL CAMPO-SANTUARIO DI OROPA

LA TERZA TAPPA NOVARA-FOSSANO

LA QUARTA TAPPA ACQUI TERME-ANDORA

LA QUINTA TAPPA GENOVA-LUCCA

LA SESTA TAPPA TORRE DEL LAGO PUCCINI-RAPOLANO TERME

LA SETTIMA TAPPA FOLIGNO-PERUGIA (CRONOMETRO)

OTTAVA TAPPA SPOLETO-PRATI DI TIVO

NONA TAPPA AVEZZANO-NAPOLI

DECIMA TAPPA POMPEI-CUSANO MUTRI

UNDICESIMA TAPPA FOIANO DI VAL FORTORE-FRANCAVILLA AL MARE

DODICESIMA TAPPA MARTINSICURO-FANO

TREDICESIMA TAPPA RICCIONE-CENTO

QUATTORDICESIMA TAPPA CASTIGLIONE DELLE STIVIERE-DESENZANO DEL GARDA

QUINDICESIMA TAPPA MANERBA DEL GARDA-LIVIGNO

SEDICESIMA TAPPA LIVIGNO-SANTA CATERINA VAL GARDENA

DICIASSETTESIMA TAPPA SELVA DI VAL GARDENA-PASSO DEL BROCON

DICIOTTESIMA TAPPA: FIERA DI PRIMIERO-PADOVA

DICIANNOVESIMA TAPPA: MORTEGLIANO-SAPPADA

VENTESIMA TAPPA: ALPAGO-BASSANO DEL GRAPPA

VENTUNESIMA TAPPA: ROMA-ROMA