Volley, Civitanova rialza la testa al Mondiale per Club: batte il Praia Clube e lotterà per la semifinale

Civitanova ha rialzato la testa al Mondiale per Club di volley maschile, lasciandosi alle spalle l’inattesa sconfitta rimediata all’esordio contro gli iraniani del Foolad Sirjan e regolando i brasiliani del Praia Clube con uno schiacciante 3-0 (25-18; 25-19; 28-26). La Lube, ammessa alla rassegna iridata in qualità di semifinalista dell’ultima Champions League dopo la rinuncia dei polacchi dello ZAKSA, ha ottenuto il primo successo a Uberlandia (Brasile) e si è rimessa in carreggiata per la qualificazione alle semifinali.

I cucinieri, che hanno sancito l’eliminazione dei padroni di casa e organizzatori dell’evento, dovranno vincere lo scontro diretto con gli egiziani dell’Al Ahly, in programma sabato 14 dicembre (ore 00.30 italiane), per proseguire la propria avventura in questa competizione. Si preannuncia una sfida molto intensa con i Campioni d’Africa, che ieri avevano superato il Praia Clube e stamattina hanno strappato un set ai Campioni d’Asia in un confronto molto equilibrato.

Civitanova ha dominato i primi due set in lungo e in largo, mentre nel terzo parziale si è trovata sotto per 21-23 prima di riemergere: invasione di Maicon ed errore offensivo di Rafa per acciuffare il pareggio a quota 23, poi Lagumdzija ha annullato un set-point (25-25) e a seguire sono state due stoccate di Gargiulo a chiudere i conti in favore della terza forza della Superlega, presente a questo evento insieme a Trento, Campione d’Europa che ha già staccato il biglietto per le semifinali imponendosi nei primi due incontri.

Lo schiacciatore Aleksandar Nikolov ha messo a segno 16 punti (2 ace), in doppia cifra anche il centrale Giovanni Gargiulo (11 punti) e l’opposto Adis Lagumdzija (10 punti, 2 ace). Il martello Mattia Bottolo è andato a referto con otto punti sotto la regia di Mattia Boninfante (2), che ha chiamato in causa anche l’altro centrale Barthelemy Chinenyeze (6 punti). Ai padroni di casa non sono bastati Franco (11) e Pietro (10), 8 punti per Maicon.