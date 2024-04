Giro d’Italia 2024: sesta tappa Torre del Lago Puccini-Rapolano Terme. Percorso, data e altimetria: lo sterrato può far male

Prosegue il nostro cammino nel presentare le varie frazioni del Giro d’Italia che scatterà il prossimo 4 maggio dal Piemonte. Appuntamento con la sesta tappa, quella che partirà da Torre del Lago Puccini (Viareggio) e giungerà in quel di Rapolano Terme. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con il percorso, l’altimetria ed il programma.

PERCORSO SESTA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Offre molti spunti interessanti questa frazione in Toscana. Ci sono infatti le Strade Bianche (anche se tratti brevi) da affrontare. Primi 70 chilometri pianeggianti, poi la salita verso Volterra di 9,8 chilometri al 4,2%. Da qui si infiamma la tappa, tanti saliscende e, a 55 chilometri dall’arrivo, due tratti di sterrato consecutivi: il primo di 4,4 chilometri, il secondo di 4,8 chilometri. Poi ancora tanti mangia e bevi prima dell’ultimo tratto sterrato, che corrisponderà anche con il traguardo volante: 2,4 chilometri a 15 dall’arrivo. Occhio anche al finale in costante ascesa.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA SESTA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Giovedì 8 maggio

Torre del Lago Puccini-Rapolano Terme (177 km)

Orario partenza ufficiale: 13.00

Orario arrivo stimato: 17.02-17.28

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport