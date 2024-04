Giro d’Italia 2024, Daniel Martinez tra i principali papabili per una top3

La partenza da Torino della 107a edizione del Giro d’Italia dista meno di una settimana: sabato si apriranno i battenti e tutti i discorsi si volatizzeranno per lasciare spazio allo spettacolo della strada. Sarà una Corsa Rosa ricca di protagonisti, su tutti spicca la partecipazione di Tadej Pogacar alla prima volta in questo Grande Giro.

Se la lotta per la vittoria sembra neanche posta vista la superiorità abissale dello sloveno nei confronti del resto della concorrenza, è molto aperta la lotta per quanto riguarda il podio. Tanti sono i pretendenti e a questa lotta si iscrive anche il colombiano Daniel Felipe Martinez della Bora-Hansgrohe.

Il 28enne nativo di Soacha si è staccato dalla INEOS Grenadiers per avere finalmente una vera e propria chance da capitano in un Grande Giro e provare a mettere in evidenza le sue doti da scalatore puro vecchio stampo. Il curriculum è ricco per quanto riguarda le brevi corse a tappe: la vittoria al Giro del Delfinato nel 2020, quella al Giro dei Paesi Baschi nel 2022 e alla Volta ao Algarve nel 2023.

Per Martinez sarà la quarta partecipazione in carriera al Giro d’Italia, che è anche il Grande Giro laddove ha colto il miglior risultato della carriera: un quinto posto nel 2021 correndo in supporto al capitano Egan Bernal, che poi avrebbe vinto quella Corsa Rosa. Quest’anno ha corso poco, è rimasto in sordina alla Tirreno-Adriatico per un problema al ginocchio che l’ha costretto al ritiro, ma è riuscito a piazzarsi secondo alla Volta ao Algarve. Ora questa chance al Giro per puntare concretamente al podio, vista anche la sua attitudine a cronometro.