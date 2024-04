Giro d’Italia 2024: quindicesima tappa Manerba del Garda-Livigno. Percorso, data e altimetria: si sale con Mortirolo e Mottolino

Prosegue il nostro cammino di presentazione verso le varie tappe del Giro d’Italia 2024. Siamo arrivati alla quindicesima che diventerà già uno snodo fondamentale con la Manerba del Garda-Livigno di 222 chilometri, lunghissima e con 5711 metri di dislivello. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria e programma.

PERCORSO QUINDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Dopo i primi 30 chilometri di giornata ecco il primo di cinque GPM di giornata, il Lodrino (terza categoria, 7.3 chilometri al 4,5%). Discesa e subito la salita di Colle San Zeno: 13,9 chilometri al 6,6% e pendenza massima del 14%. Da lì in poi un lunghissimo tratto di falsopiano per andare verso il gran finale che prevede il Passo del Mortirolo: non è il versante più duro, ma sono comunque 12,6 chilometri al 7.6% e massima del 16%. Discesa verso Grosio e poi il lungo Passo di Foscagno, con 15 km al 6,4%. Breve discesa e lo strappo finale verso Mottolino: 4,7% durissimi al 7,7% e la massima del 19%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA QUATTORDICESIMA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Quindicesima tappa – Domenica 19 maggio

Manerba del Garda – Livigno (222 km)

Partenza: ore 10.40

Arrivo: ore 17.30 circa

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.