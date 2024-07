Analizzando con attenzione i palinsesti, le quote e le promozioni degli operatori italiani, abbiamo identificato i migliori siti di scommesse online nel 2024 in Italia.

In questa pagina, è visibile la guida dettagliata ai bookmaker italiani, arricchita da un confronto dei bonus di benvenuto offerti ai nuovi utenti comprensivi dei relativi codici promo talvolta necessari per il riscatto delle promo. Per totale trasparenza, verrà anche fornito un elenco dei criteri essenziali utilizzati per scegliere e individuare i migliori bookmaker italiani.

Elenco dei migliori siti di scommesse online ADM e sicuri in Italia

Ecco qui di seguito l’elenco dei migliori siti di scommesse online in Italia che garantiscono bonus, sicurezza, licenza ADM e ottime quote per gli appassionati di sport:





























































Questa guida completa offre ai lettori un confronto dettagliato e un’analisi approfondita dei migliori siti di scommesse online in Italia per il 2024. Valuteremo ogni aspetto rilevante, come i bonus di benvenuto, il palinsesto e le quote, oltre agli strumenti e alle funzioni disponibili per i giocatori, al fine di individuare i top bookmaker ADM del momento, legali e sicuri.

Tutti i siti di scommesse sportive menzionati possiedono una regolare autorizzazione al gioco rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sono stati selezionati attraverso un’analisi approfondita dai nostri esperti di betting.

Tutte le recensioni siti scommesse

Uno degli elementi che certamente può facilitare la scelta del miglior sito scommesse sulla base delle proprie esigenze è chiaramente sentire i pareri e le opinioni di altri giocatori ed esperti di betting. Noi abbiamo raccolto la nostra esperienza e riportato quella degli utenti di questi operatori online nelle recensioni siti scommesse.

Siti scommesse sportive: migliori siti per sport

Se si parla di betting, si fa riferimento a una categoria enorme che comprende al suo interno una miriade di sport. Tuttavia, a seconda dell’oggetto della scommessa, potrebbe essere opportuno scegliere un operatore anziché un altro. A seguire una prima categorizzazione di siti scommesse per competizione sportiva con i relativi rimandi alle guide dedicate.

Siti scommesse Olimpiadi

A seconda delle esigenze di scommessa, il sito scommesse opportuno potrebbe variare. Pertanto, il giocatore che intende scommettere sui Giochi Olimpici 2024 potrebbe avere necessità diverse di uno che intende scommettere sulla politica, ad esempio.

In particolare, il sito scommesse Olimpiadi ideale potrebbe prevedere bonus specifici per l’evento e la copertura di tutti gli eventi che si giocano durante la competizione internazionale. In una guida a parte abbiamo stilato la nostra lista dei migliori siti Giochi Olimpici che è possibile consultare online.

Siti scommesse Calcio

Scommettere online per molte persone è sinonimo di scommesse sul calcio, lo sport più amato e seguito in Italia. I siti di scommesse calcio sono infatti tra i più ricercati dagli appassionati, che si aspettano quote competitive, grande varietà di mercati e anche la possibilità di vedere i match in diretta streaming.

Sulla nostra guida sui siti scommesse calcio abbiamo approfondito l’analisi condotta e stilato i principali siti che raccomandiamo per scommettere sul pallone.

Siti scommesse Tennis

Stessa cosa si applica allo sport della racchetta. Così, come per il calcio, gli appassionati di questo sport potranno far riferimento ad una categorizzazione a parte dei siti scommesse Tennis dove potranno trovare tutti gli elementi presi in considerazione per giungere alla conclusione.

Siti scommesse Ciclismo

Anche per quanto riguarda la competizione ciclistica, gli appassionati potranno trovare una guida siti scommesse ciclismo dove trovare l’operatore giusto sulla base delle esigenze di scommessa specifiche. Sulla pagina dedicata sarà possibile trovare una lista dei principali bookmaker e dei criteri di scelta di tali siti.

Siti scommesse Moto GP

Gli amanti dei motori cercheranno ricche opzioni di mercati per questo sport, mentre non saranno particolarmente attratti da bonus per il calcio, ad esempio. Pertanto, i siti scommesse MotoGP racchiudono le nostre raccomandazioni per questo tipo di scommettitori.

Siti scommesse Formula 1

E ancora, gli appassionati di automobilismo avranno altre esigenze di scommessa ancora. E per questo motivo che abbiamo creato la guida sui siti scommessa F1 dove gli amanti delle auto potranno consultare la lista degli operatori che raccomandiamo per questo tipo di scommesse sportive.

Siti scommesse sportive: come sono stati selezionati

Capire quale sia il miglior sito di scommesse in un mercato così variegato come quello italiano può sembrare un’impresa ardua. Ogni bookmaker ha caratteristiche uniche che lo distinguono dagli altri. Alcuni sono perfetti per le scommesse live, altri per gli sport di nicchia, e altri ancora per le loro app mobili.

Come si possono individuare quindi i migliori siti scommesse online? La nostra redazione ha analizzato e confrontato diversi criteri che consideriamo essenziali nella scelta di un bookmaker.

Bonus e promozioni dei siti scommesse

Un elemento chiave per la scelta del bookmaker è senz’altro la loro offerta di bonus. Quando si parla di promozioni si tende a confondere i bonus benvenuto e tra questi i siti che offrono bonus senza deposito (molto gettonati) con quelli che offrono promo benvenuto al deposito. Ma le offerte non si limitano a queste welcome offers. Ci sono siti bonus multipla per le scommesse che contengono un numero elevato di eventi nella stessa schedina, ecc.

Siti scommesse bonus senza deposito

Per quanto sia un aspetto rilevante, bisogna ricordare che queste offerte sono solo una delle tante variabili da soppesare. Infatti, bonus apparentemente ricchi e allettanti, possono però avere meccaniche di sblocco molto complesse. Per fare una scelta veramente consapevole, è importante considerare diversi fattori, solo così si può essere certi che una piattaforma rientri tra i migliori siti di scommesse online. Inoltre, per le promo è sempre consigliato consultare i termini dell’offerta per esteso prima dell’adesione.

Palinsesto sportivo

La varietà e il numero di sport offerti sono, come menzionato in precedenza, un aspetto cruciale. Tuttavia, talvolta certi siti scommesse si specializzano in alcuni sport reputati popolari e tralasciano altre discipline che potrebbero interessare gli appassionati di scommesse online. Per ovviare a questa disparità, abbiamo creato guide ad hoc sulle principali discipline sportive su cui scommettono gli italiani.

Quote e payout

La competitività delle quote e il payout (percentuale di ritorno al giocatore) sono fattori di cui si parla spesso. Quote più alte significano potenziali vincite maggiori per gli scommettitori, soprattutto sul lungo termine.

Chi è appassionato di value betting sa bene che differenza possano fare pochi punti percentuali di “Expected value” in più, su un numero molto alto di puntate.

Mercati di scommessa

La varietà dei mercati su cui è possibile scommettere è un altro fattore importante. Un sito di qualità dovrebbe offrire non solo scommesse tradizionali, ma anche mercati speciali e scommesse combo.

Più sono le opzioni di scommessa per i giocatori, sia in pre-match, antepost che live, migliore risulterà l’offerta di mercati e quindi più attraente risulterà l’operatore ai giocatori.

Opzione Cashout

Molto apprezzata dagli scommettitori è la possibilità di terminare anticipatamente la scommessa rispetto all’evento. Questa opzione, conosciuta come Cash out, prevede il ricalcolo in difetto delle vincita sulle scommesse piazzate che non stanno andando come previsto. Questo permette di ridurre le perdite che si conseguirebbero altrimenti.

Diretta Streaming degli eventi sportivi

Se un tempo si scommetteva in ricevitoria e si guardava la partita al bar di fiducia, oggi molti siti scommesse online prevedono la possibilità di guardare in Streaming gli eventi sportivi in tempo reale. Questo è chiaramente un punto di favore per quegli operatori che prevedono questa opzione, in quanto il giocatore può utilizzare una sola piattaforma per guardare le partite, senza dover sottoscrivere abbonamenti o pagare quote extra.

Betting Exchange

I siti scommesse prevedono che la controparte di una scommessa sia l’operatore stesso. Alcuni siti innovativi, prevedono invece la possibilità di scommettere contro altri giocatori dentro un sistema regolamentato (il sito scommessa che prevede il Punta – Banca) a fronte del pagamento di una piccola commissione in percentuale da applicarsi al solo giocatore che vince la scommessa.

Metodi di pagamento

La disponibilità di diversi metodi di pagamento è importante per dare la giusta flessibilità agli utenti, garantendo transazioni rapide e sicure. I migliori siti offrono tante opzioni diverse, tra cui carte di credito, e-wallet come PayPal, Neteller, Skrill e bonifici bancari.

Applicazioni mobile

In un periodo storico dominato sempre più dai dispositivi mobile, avere a disposizione un’app ben sviluppata è un grande vantaggio. Le migliori app permettono di scommettere facilmente in qualsiasi momento e luogo, avendo a disposizione una connessione a internet sufficientemente stabile.

Assistenza clienti

Un servizio di assistenza clienti efficiente, che mette a disposizione dei propri iscritti vari canali di contatto su fasce orarie estese, può fare letteralmente la differenza per risolvere rapidamente qualsiasi problema o dubbio.

Sicurezza e affidabilità – Cosa sono i siti scommesse non AAMS?

La sicurezza è un aspetto su cui non bisogna scendere a compromessi. Tutti i siti legali sono autorizzati dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e i migliori utilizzano sistemi di crittografia sofisticati per proteggere le informazioni degli utenti.

Ci sentiamo pertanto di raccomandare di evitare i bookmaker non AAMS in quanto, oltre a correre il rischio di ricevere sanzioni, i giocatori non sarebbero tutelati relativamente alle transazioni effettuate su queste piattaforme.

Altri elementi per la scelta del miglior sito scommesse

È chiaro che gli elementi che abbiamo elencato qui sopra sono solo i principali che abbiamo tenuto in considerazione per giungere alla nostra proposta di migliori bonus scommesse. I giocatori potrebbero infatti essere interessati a una moltitudine di altre caratteristiche. Ne abbiamo proposte alcune qua di seguito:

Nuovi siti scommesse

Ogni anno il panorama del betting legale in Italia si arricchisce con nuovi bookmaker. La concorrenza fiorisce e le condizioni proposte agli utenti si fanno sempre più vantaggiose, con quote più alte e bonus più competitivi. Per questo, molti scommettitori, per trarre vantaggio dalle proposte che il mercato offre, cercano sempre i nuovi siti su cui scommettere online per piazzare la propria puntata.

Siti scommesse stranieri

Alcuni utenti che hanno già provato i migliori bookmaker italiani cercano info sui siti scommesse stranieri. Talvolta gli operatori hanno sedi legali in altri paesi ma operano con regolare licenza ADM anche nel panorama delle scommesse online in Italia. È sempre raccomandabile accertarsi che il sito scommessa sia regolare, per evitare di effettuare transazioni su piattaforme poco trasparenti.

Siti scommesse poco conosciuti

Come per i siti scommesse stranieri, talvolta gli appassionati di betting trovano interessante esplorare siti scommesse poco popolari, ovvero operatori che potrebbero aver ottenuto una licenza da poco tempo o che non hanno ancora un nome importante sul mercato di riferimento. Questi siti tendono a distinguersi per l’aggressività in termini di bonus offerti, perché si ritiene sia la migliore arma per entrare in un mercato consolidato.

Siti scommesse Spid

Sempre più bookmaker prevedono metodi di iscrizione velocizzati per attrarre nuovi giocatori e sempre più spesso questi associano a determinate metodologie di registrazione l’erogazione di bonus specifici. È il caso dei siti scommesse Spid che prevedono di creare il conto in pochi istanti, grazie alla trasmissione dei dati personali direttamente tramite le informazioni che detiene la pubblica amministrazione, in un tentativo di rendere il gioco d’azzardo legale sempre più trasparente.

FAQ

Qual è il miglior sito scommesse in assoluto?

La risposta è personale e dipende dal peso che ciascun giocatore dà a determinati elementi. Il sito migliore è quello che rispetta i criteri più importanti per lo scommettitore.

Ci si può iscrivere su più siti di scommesse?

Sì, gli utenti sono liberi di registrarsi a qualsiasi sito autorizzato dall’ADM, senza alcun obbligo di effettuare depositi o iniziare a giocare.

Quali documenti si possono usare per registrarsi a un sito scommesse?

Carta d’identità, patente di guida, passaporto sono i documenti utilizzabili per la registrazione a un bookmaker. La data di scadenza non deve essere stata raggiunta e l’utente ha l’obbligo di inviare una copia fronte e retro del documento fornito in fase di iscrizione.