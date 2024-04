Giro d’Italia 2024: prima tappa Venaria Reale-Torino. Percorso, data e altimetria, subito diverse salite

Inizia il lungo avvicinamento al Giro d’Italia 2024: la Corsa Rosa comincerà il prossimo sabato 4 maggio dal Piemonte, con la prima tappa che arriverà a Torino. C’è grande attesa per la partecipazione di una superstar come Tadej Pogacar per la prima volta nel Grande Giro italiano.

PERCORSO

Prima tappa che scatterà da Venaria Reale per arrivare a Torino dopo 140 chilometri con 1850 metri di dislivello: subito tre stellette di difficoltà su cinque. Prima parte che sarà un costante falsopiano favorevole e la prima asperità arriverà dopo 48 km, con il GPM di quarta categoria di Berzano di San Pietro (2,8 km al 5,3%). Corsa che diventerà più movimentata, con uno strappetto di un chilometro al 6,6% che condurrà al traguardo volante di Moriondo Torinese. Successivamente si affronterà il GPM di terza categoria di Superga da via dei Colli (8,2 km al 4,3%). Da Revigliasco si entrerà nel circuito finale che vedrà la doppia ascesa a San Vito (1,5 km all’8,6%) con la seconda che sarà a cinque chilometri dal traguardo e nel mezzo il seconda categoria del Colle della Maddalena (7 km al 6,8% e punte all’11%). Ci sarà terreno subito per i finisseur.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA PRIMA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Prima tappa – Sabato 4 maggio

Venaria Reale-Torino (140 km)

Orario partenza ufficiale: 13.55

Orario arrivo stimato: 17.05-17.26

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Rai 2 (in chiaro) Eurosport (in pay-tv)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport