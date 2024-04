Giro d’Italia 2024: quarta tappa Acqui Terme-Andora. Percorso, data e altimetria, nuova chiamata per le ruote veloci

Quella di martedì sette maggio (quarta tappa del Giro d’Italia 2024) dovrebbe essere la seconda possibilità per vedere in azione le ruote veloci, anche se il finale in volata è tutt’altro che scontato. Si parte dal Piemonte e dalla provincia di Alessandria per spostarsi il Liguria, con l’arrivo di Andora che si trova sotto l’egida provinciale di Savona. Un finale che prevede uno dei Capi più famosi della Milano-Sanremo, per un’altra tappa da gustare fino in fondo.

PERCORSO

Sono 190 i chilometri da percorrere in questa quarta giornata consecutiva in bicicletta per la carovana. Dopo la Grande Partenza si lascia il Piemonte per iniziare a scendere la penisola, con l’arrivo posizionato lungo la meravigliosa costa ligure. Frazione non scontata, che nella prima parte presenta una strada in costante ascesa fino ad arrivare ai mille metri del Colle del Melogno. Per arrivarci si affronterà un GPM di terza categoria di una decina di chilometri con una pendenza media del 6% e alcuni picchi in doppia cifra. Allo scollinamento mancheranno 100 chilometri al traguardo, e si proseguirà con una discesa fino a Savona attraverso il colle di Cadibona. Dal capoluogo di provincia si percorre tutta l’Aurelia, proprio come alla Classicissima, con ultimo strappo il Capo Mele (1,5 km al 5.1%), ideale trampolino di lancio per chi vuole anticipare la volata.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA QUARTA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Quarta tappa – Martedì 7 maggio

Acqui Terme – Andora (190 km)

Orario partenza ufficiale: 12.30

Orario arrivo stimato: 17.00-17.28

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport