Giro d’Italia 2024: diciottesima tappa Fiera di Primiero-Padova. Percorso, data e altimetria: occasione per i velocisti rimasti

Il Giro d’Italia 2024 ritrova le ruote veloci dopo una due giorni d’alta montagna dedicata agli scalatori e che potrebbe dare una scossa definitiva alla classifica generale. Una diciottesima tappa dove il gruppo potrà respirare, con partenza da Fiera di Primiero e l’arrivo a Padova, attraversando le terre del Prosecco, Treviso e l’entroterra veneziano.

PROGRAMMA DICIOTTESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Giovedì 23 Maggio

Fiera di Primiero – Padova, 178 km

PERCORSO DICIOTTESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Dopo la terribile due giorni di montagna, ritornano protagonisti i velocisti, almeno quelli ancora rimasti all’interno della Corsa Rosa. Solo un GPM all’inizio, il quarta categoria di Lamon, poi la strada tenderà a scendere, tranne qualche piccolissima salitella (il gruppo non se ne accorgerà nemmeno) con l’approdo al traguardo finale di Padova per gli sprinter.

ALTIMETRIA DICIOTTESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

ORARI DICIOTTESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Diciottesima tappa – Fiera di Primiero – Padova, 178 km

Partenza: 13.10

Arrivo: 17.00/17.30 circa

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport