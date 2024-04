Giro d’Italia 2024: diciannovesima tappa Mortegliano-Sappada. Percorso, data e altimetria: fuga a casa di Lisa Vittozzi?

Ci si avvicina al gran finale, e per sapere come sarà affrontata la diciannovesima tappa sicuramente bisognerà aspettare i vari rami che la corsa prenderà nel corso del suo svolgimento. Venerdì 24 maggio si partirà da Mortegliano per arrivare a Sappada dopo 157 km, con una frazione che negli ultimi chilometri potrebbe anche esplodere. Traguardo posto nella città d’origine di Lisa Vittozzi, la biathleta che tanto ha fatto sognare tutti gli appassionati nel corso dell’ultimo inverno.

PERCORSO

Tappa intermedia che potrebbe strizzare l’occhio alla fuga. Frazione non lunghissima che presenta la prima parte di giornata praticamente pianeggiante. Da Tolmezzo (km 79.3) a Paluaro (km 100.6) la strada tenderà sempre leggermente a salire, fino ad arrivare alle pendici del letteralmente tremendo Passo Duron. Sono appena 4 chilometri e 400 metri, ma che non lasciano mai un attimo di respiro; pendenza media del 9.7%, praticamente costante dal primo all’ultimo metro di salita, con un picco del 18% sulle prime rampe. Superata questa prima esigente difficoltà discesa e nuova salita verso il GPM di terza categoria di Sella Valcalda. Dallo scollinamento mancheranno 52 km al traguardo, si affronterà una nuova breve discesa prima di tornare a salire. Ultima asperità di giornata che condurrà a Cima Sappada, con il GPM che in tutto comprende 8,5 km al 4.7%, ma la vera differenza si farà negli ultimi 3 km. Prima parte infatti tutta molto pedalabile al 5%, poi mille metri addirittura in contro pendenza e gli ultimi tremila invece al 9% medio con picchi del 15%. Dall’ultimo scollinamento saranno 7 i chilometri ancora da percorrere, tutti prevalentemente in discesa.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA DICIANNOVESIMA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Diciannovesima tappa – Venerdì 24 maggio

Mortegliano – Sappada (157 km)

Orario partenza ufficiale: 13.10

Orario arrivo stimato: 16.59-17.26

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

