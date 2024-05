Giro d’Italia 2024 in tv: dove vederlo, programmazione completa RAI ed Eurosport

Vasta la copertura televisiva in chiaro ed in abbonamento per le 21 tappe del Giro d’Italia 2024. Si tratta dell’edizione numero 107 del Giro d’Italia, che andrà in scena dal 4 al 26 maggio. Numerose anche le rubriche previste in tv, per non perdersi neanche un metro della Corsa Rosa.

La diretta tv in chiaro sarà affidata a RaiSportHD e Rai2, mentre la diretta tv in abbonamento sarà di Eurosport 1. Lo streaming gratuito sarà di RaiPlay, mentre lo streaming in abbonamento sarà affidato ad Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. Di seguito il palinsesto tv di Rai ed Eurosport per il Giro d’Italia 2024.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

RUBRICHE RAI GIRO D’ITALIA 2024

45 minuti prima del via Aspettando il Giro (su RaiSportHD)

fino alle 14.00 Prima Diretta (su RaiSportHD)

dalle 14.00 alle 17.15 circa Giro in Diretta e Giro all’Arrivo (su Rai 2)

dalle 17.15 circa alle 18.00 Processo alla Tappa (su Rai2)

20.00 Arriva il Giro (su RaiSportHD)

00.00 KM 0 (su RaiSportHD)

RUBRICHE EUROSPORT GIRO D’ITALIA 2023

Prima della tappa, su Eurosport 1 Giro d’Italia – Anteprima

Tra le 12:25 e le 17:15 (indicative) su Eurosport 1 tappa in diretta

14.30 Live su Twitch

Attorno alle 22:00, su Eurosport 2 replica ed analisi

Foto: LaPresse