Giro d’Italia 2024: ottava tappa Spoleto-Prati di Tivo. Percorso, data e altimetria: arrivano gli Appennini!

Ci avviciniamo sempre di più al Giro d’Italia 2024: sabato 4 maggio ci sarà la grande partenza con una frazione ostica da Torino per tre settimane che regaleranno spettacolo, con grandissimi protagonisti attesi. Su tutti c’è fibrillazione per la prima partecipazione alla Corsa Rosa di Tadej Pogacar.

L’ottava tappa sarà la più dura della prima settimana del Giro, la prima vera e propria tappa di montagna. Da Spoleto e Prati di Tivo: 152 chilometri con partenza dall’Umbria e arrivo in Abruzzo e oltre 3800 metri di dislivello. Saranno tre le salite principali del giorno: si parte con il GPM di seconda categoria di Forca Capistrello (16,3 km al 5,6% di pendenza media con picchi al 12% nella prima parte). Una frazione che continuerà con diversi sali e scendi, passando per il traguardo volante di Leonessa. Ci sarà un’ascesa non registrata poi al Valico di Casale Bottone (3,4 km al 4,6%) per salire poi al GPM di terza categoria di Croce Abbio (8,1 km al 4,7% e picco al 9%), poi la lunga discesa per arrivare ai piedi della salita finale di Prati di Tivo che sarà decisiva (14,6 km al 7% e punte al 12%).

Ottava tappa – Domenica 12 maggio

Spoleto-Prati di Tivo (152 km)

Orario partenza ufficiale: 12.45

Orario arrivo stimato: 16.57-17.33

