Giro d’Italia 2024: diciassettesima tappa Selva di Val Gardena-Passo del Brocon. Percorso, data e altimetria: ben 5 GPM sulle Alpi

Mercoledì 22 maggio si annuncia come una delle giornata più attese del Giro d’Italia 2024. Amici di OA Sport segnatevi la data, perché la battaglia sulle alpi potrebbe essere campale. Il giorno successivo ci sarà la tappa interlocutoria della terza settimana, i 159 km da Selva di Val Gardena a Passo Brocon invece arriveranno dopo un’altra frazione decisamente esigente.

PERCORSO

Il classico tappone alpino di metà terza settimana, con ben 5 GPM da affrontare e pochissima pianura per la carovana. Frazione breve (159 km) ma molto esplosiva e con tanto dislivello, che fin dalla partenza presenta difficoltà. Pronti e via e si scalerà immediatamente il Passo Sella (8,9 km al 7.4%), che presenta delle prime rampe con picchi all’11% e un tratto centrale all’8% costante, prima di spianare leggermente negli ultimi chilometri. Dallo scollinamento lunga discesa che attraversa tutta la Val di Fassa, fino ad arrivare a Predazzo dove si tornerà a salire verso il mitico Passo Rolle. Sono 20 chilometri di salita con la pendenza media del 4.8%, ma è una salita a tronconi con lunghi tratti in doppia cifra sia all’inizio sia verso la cima. Lunga e tecnica discesa fino a fare in rapida successione Passo Gobbera (5,7 km al 6%) e un primo passaggio sul Passo Brocon (15,4 km al 5.6%, con il tratto centrale quasi sempre in doppia cifra), discesa su Catello Tesino e risalita dal versante più duro (e inedito) della Val Malene al Passo Brocon per l’arrivo. Ultimi duemila metri molto difficili (media 12%), con tornanti stretti e ravvicinati.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA DICIASSETTESIMA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Diciassettesima tappa – Mercoledì 22 maggio

Selva di Val Gardena – Passo Brocon (159 km)

Orario partenza ufficiale: 12.30

Orario arrivo stimato: 16.53-17.31

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

