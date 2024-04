Giro d’Italia 2024: quattordicesima tappa Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda. Percorso, data e altimetria: cronometro lunga

Un altro snodo cruciale del Giro d’Italia 2024 è previsto per sabato 18 maggio, quando per la quattordicesima tappa andrà in scena la cronometro lungo le strade lombarde che parte da Castiglione delle Stiviere e arriva sul lungolago di Desenzano del Garda. Sarà la seconda corso il tempo della Crosa Rosa, che quest’anno strizza l’occhio ai cronoman con oltre 70 km previsti in questa specialità.

PERCORSO

Non ci sono particolari difficoltà altimetriche, per una cronometro di 31 chilometri e duecento metri che vedrà sfidarsi per il successo i veri specialisti delle corse contro il tempo. Prima parte abbastanza tortuosa per uscire da Castiglione, con il primo intermedio posto a Solferino dopo 7,8 km. Da questo momento la strada inizierà ad essere sempre meno complessa, con qualche strappetto comunque presente, passando da Pozzolengo (dopo che è stata risolta all’ultimo istante una lunga diatriba con il comune che non sembrava intenzionato a far passare la carovana per le sue strade) per arrivare al secondo rilevamento cronometrico in corrispondenza del passaggio sotto la torre di San Martino. Poco dopo si arriverà sulla strada panoramica che costeggia il Lago di Garda, subito dopo aver passato Sirmione, per procedere in direzione Desenzano. Attenzione alle tante rotonde presenti in quest’ultima parte, con le due curve a 90° negli ultimi 500 metri che precedono l’arrivo nel pieno centro storico.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA QUATTORDICESIMA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Quattordicesima tappa – Cronometro individuale – Sabato 18 maggio

Castiglione delle Stiviere – Desenzano del Garda (31,2 km)

Partenza primo corridore: circa 13.20

Arrivo ultimo corridore: circa 17.10

Tempo stimato di percorrenza: 33’56″/36’51”

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.