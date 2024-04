Giro d’Italia 2024: sedicesima tappa Livigno-Santa Cristina Val Gardena. Percorso, data e altimetria: Stelvio distante, ma ultima salita dura

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta delle tappe del Giro d’Italia 2024. Ventuno giornate in cui proverà a contendere a Tadej Pogacar, favorito assoluto di questa edizione, la maglia rosa ed il Trofeo Senza Fine. La terza ed ultima settimana di corsa inizia con la Livigno-Santa Cristina Val Gardena di 202 chilometri, frazione di vera e propria montagna da quattro stellette di difficoltà.

PERCORSO

Si comincia praticamente in salita, con Passo di Eira e Passo di Foscagno nei primi undici chilometri e mezzo. Lunga discesa e, subito dopo Bormio, arriva immediatamente lo Stelvio, Cima Coppi di questa edizione con i suoi 2758 metri di altitudine. Salita ormai storica, di quasi 20 chilometri al 7,5% e con punta massima del 15% attorno al nono chilometro. Le pendenze non sono impossibili e la salita è ben lontana dal traguardo, ma la sua lunghezza e l’aria rarefatta in cima potranno portare scompiglio.

Si scollina al chilometro 53,4, poi da lì è praticamente discesa e un po’ di pianura fino a dopo il traguardo volante di Bolzano. Si arriva al Passo di Pinei, altra ascesa bella lunga di 23,3 chilometri al 4,7%; primo tratto di 7 chilometri al 7% medio seguito da un lungo falsopiano fino a Siusi. Dopo 3 chilometri abbastanza tranquilli fino a Castelrotto, la salita torna più aggressiva negli ultimi 5 chilometri, toccando anche il 15%. Ma c’è spazio per un finale scoppiettante sul Monte Pana, che porta all’arrivo: da Ortisei fino al ponte sono quattro chilometri abbastanza pedalabili, ma entrati negli ultimi due chilometri si arriva al 12% medio, anticipati da una rampa al 16%.

ORARI SEDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Sedicesima tappa – Livigno-Santa Cristina Val Gardena (202 km)

Partenza: 11.35

Arrivo: 16.51-17.36

