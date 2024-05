Quanto guadagnano i corridori al Giro d’Italia 2024? La classifica degli stipendi: Pogacar paperone, c’è Ganna

Tadej Pogacar sarà il ciclista più pagato al Giro d’Italia 2024. Lo sloveno percepisce infatti 6 milioni di euro a stagione dalla UAE Emirates e per questo motivo correrà con l’epiteto di Paperon de’ Paperoni del gruppo. Il balcanico è in assoluto il corridore più remunerato al mondo, infatti occupa il primo posto nella speciale classifica degli stipendi (davanti a Primoz Roglic e Chris Froome (5 milioni di euro a testa).

Pogacar non è l’unico atleta della top-10 dei guadagni che sarà presente alla Corsa Rosa. Ci sarà infatti anche il britannico Geraint Thomas, che percepisce circa 3 milioni di euro dalla Ineos Grenadiers. Filippo Ganna percepisce circa 2 milioni di euro dalla Ineos Grenadiers ed è undicimo nella graduatoria, il piemontese sarà al via da Venaria. Non si conoscono ufficialmente gli emolumenti di altri atleti che vedremo in gruppo durante le prossime tre settimane.

CLASSIFICA STIPENDI GIRO D’ITALIA 2024

1. Tadej Pogacar (UAE Emirates) 6 milioni di euro

2. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) 3 milioni di euro

3. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) 2 milioni di euro

CLASSIFICA STIPENDI CICLISMO 2024

1. Tadej Pogacar 6 milioni di euro

2. Primoz Roglic 5,5

2. Chris Froome 5,5

4. Geraint Thoams 3

5. Egan Bernal 2,8

6. Remco Evenepoel 2,5

6. Michal Kwiatkowski 2,5

8. Richard Carapaz 2,2

8. Wout van Aert 2,2

8. Jonas Vingegaard 2,2