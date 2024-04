Giro d’Italia 2024, “solo” 41 italiani al via. Numero in netto calo dal 2023

Annunciato ieri l’elenco dei partenti per il prossimo Giro d’Italia che scatterà il 4 maggio da Torino. Che il ciclismo tricolore sia in calo nelle ultime stagioni resta sempre più una certezza, i risultati restano molto poco confortanti, sia per quanto riguarda le classiche, sia, ancor di più, nei Grandi Giri.

Oltre a questo però, si aggiungono anche i numeri a dare maggiori conferme. Nel World Tour non ci sono squadre del Bel Paese (forse il problema maggiore) e, rispetto ai primi anni 2000, i corridori italiani nel massimo circuito internazionale vanno sempre più a diminuire.

Saranno quarantadue (potrebbe esserci qualche inserimento o qualche defezione dell’ultimo secondo) gli italiani che prenderanno parte alla corsa di casa: la stella per la classifica generale sarà Antonio Tiberi, per le tappe spazio a Filippo Ganna e Jonathan Milan. Un numero complessivo che racconta veramente grandi problemi: sarebbe il più basso addirittura dal 1930.

La statistica è clamorosa, però ancor di più il problema è che non si tratta di un caso: siamo infatti in piena media rispetto alle passate stagioni: l’anno scorso erano stati 51, ma nel 2022 45, nel 2018 44 e nel 2017 43. E pensare che nel 2001 si toccò la cifra di 97, mentre nel 1997 si arrivò addirittura a quota 131.