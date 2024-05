Giro d’Italia 2024: gli orari di partenza e arrivo di tutte le 21 tappe

Ad eccezione dell’ultima, che si concluderà più tardi, tutte le altre tappe del Giro d’Italia 2024, che conta 19 frazioni in linea e 2 cronometro individuali, termineranno attorno alle 17.15, e per permettere che ciò avvenga, a variare sensibilmente, di giorno in giorno, sarà l’orario di partenza.

L’edizione numero 107 del Giro d’Italia di ciclismo su strada è in programma tra sabato 4 e domenica 26 maggio 2024, con 2 giorni di riposo, entrambi di lunedì, il 13 ed il 20 maggio. Di seguito tutti gli orari di partenza ed arrivo delle 21 tappe del Giro d’Italia 2024.

La diretta tv in chiaro sarà affidata a Rai Sport HD e Rai 2 HD, mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1 HD. Lo streaming gratuito sarà assicurato da Rai Play, mentre lo streaming in abbonamento sarà a cura di eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

CALENDARIO GIRO D’ITALIA 2024

Sabato 4 maggio – Prima tappa: Venaria Reale-Torino (140 km)

Orario partenza: 13:50 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Domenica 5 maggio – Seconda tappa: San Francesco al Campo-Santuario di Oropa (Biella) (161 km)

Orario partenza: 12:55 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Lunedì 6 maggio – Terza tappa: Novara-Fossano (166 km)

Orario partenza: 13:10 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Martedì 7 maggio – Quarta tappa: Acqui Terme-Andora (190 km)

Orario partenza: 12:30 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Mercoledì 8 maggio – Quinta tappa: Genova-Lucca (178 km)

Orario partenza: 12:45 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Giovedì 9 maggio – Sesta tappa: Torre del Lago Puccini (Viareggio)-Rapolano Terme (180 km)

Orario partenza: 12:45 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Venerdì 10 maggio – Settima tappa: Foligno-Perugia (cronometro individuale, 40.6 km)

Orario partenza primo corridore: 13:00 – Orario d’arrivo ultimo corridore: 17:10 circa

Sabato 11 maggio – Ottava tappa: Spoleto-Prati di Tivo (152 km)

Orario partenza: 12:30 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Domenica 12 maggio – Nona tappa: Avezzano-Napoli (214 km)

Orario partenza: 12:00 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Martedì 14 maggio – Decima tappa: Pompei-Cusano Mutri (Bocca della Selva) (142 km)

Orario partenza: 12:55 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Mercoledì 15 maggio – Undicesima tappa: Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare (207 km)

Orario partenza: 12:05 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Giovedì 16 maggio – Dodicesima tappa: Martinsicuro-Fano (193 km)

Orario partenza: 12:25 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Venerdì 17 maggio – Tredicesima tappa: Riccione-Cento (179 km)

Orario partenza: 13:00 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Sabato 18 maggio – Quattordicesima tappa: Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda (cron. in., 31.2 km)

Orario partenza primo corridore: 13:20 – Orario d’arrivo ultimo corridore: 17:10 circa

Domenica 19 maggio – Quindicesima tappa: Manerba del Garda-Livigno (Mottolino) (222 km)

Orario partenza: 10:25 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Martedì 21 maggio – Sedicesima tappa: Livigno-Santa Cristina Val Gardena (Monte Pana) (202 km)

Orario partenza: 11:25 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Mercoledì 22 maggio – Diciassettesima tappa: Selva di Val Gardena-Passo Brocon (159 km)

Orario partenza: 12:25 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Giovedì 23 maggio – Diciottesima tappa: Fiera di Primiero-Padova (178 km)

Orario partenza: 13:05 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Venerdì 24 maggio – Diciannovesima tappa: Mortegliano-Sappada (157 km)

Orario partenza: 13:05 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Sabato 25 maggio – Ventesima tappa: Alpago-Bassano del Grappa (184 km)

Orario partenza: 11:40 – Orario d’arrivo: 17:15 circa

Domenica 26 maggio – Ventunesima tappa: Roma-Roma (125 km)

Orario partenza: 15:30 – Orario d’arrivo: 18:45 circa

