Giro d’Italia 2024: chi parteciperà? Pogacar la stella, Thomas il veterano, l’Italia spera in Tiberi e Caruso

Tutto pronto per il Giro d’Italia 2024. Ci stiamo avvicinando alla prima corsa a tappe stagionale, che scatterà in Piemonte il prossimo quattro maggio. Sarà spettacolo assicurato, nonostante alcune assenze di lusso come quella di Wout van Aert, costretto al forfait a causa di un infortunio. Andiamo a scoprire tutti i possibili protagonisti per la classifica generale.

Il nome più atteso è sicuramente quello di Tadej Pogacar. Il vincitore della Liegi è al debutto nella Corsa Rosa e va a caccia ovviamente del Trofeo Senza Fine, con la possibilità di doppietta al Tour de France. Stato di forma eccezionale, obiettivo dominare in lungo e in largo.

Tra i possibili rivali un veterano come Geraint Thomas che l’anno scorso ha sfiorato il trionfo venendo beffato da Roglic. L’uomo della Ineos Grenadiers può puntare nuovamente al titolo e avrà in squadra anche Thymen Arensman. Altro corridore che ha dimostrato di poter puntare alla top-3 è l’australiano Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) con a disposizione una rosa di grandissima qualità. Da seguire anche Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL) e Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike).

In casa Italia le chance di top-10 sono legate alla coppia della Bahrain – Victorious formata da Damiano Caruso ed Antonio Tiberi, con soprattutto quest’ultimo che ha dimostrato una gran condizione nelle ultime uscite. Tra i giovani un occhio di riguardo per Davide Piganzoli (Team Polti Kometa).