Giro d’Italia 2024: la classifica per numero di partecipanti per nazione. Guida l’Italia con …

Il Giro d’Italia 2024 scatterà sabato 4 maggio da Venaria Reale e si concluderà domenica 26 maggio, dopo tre settimane e 21 tappe di grande spettacolo. L’Italia sarà la Nazione più rappresentata in questa Corsa Rosa con 43 corridori italiani che si presenteranno ai nastri di partenza: riflettori puntati su Antonio Tiberi e Damiano Caruso per la classifica generale, Filippo Ganna cercherà di brillare nelle prove contro il tempo, Jonathan Milan proverà a fare la differenza in volata.

La Francia insegue con 22 elementi al via, mentre il Belgio ne avrà 14. Dodici corridori per Paesi Bassi e Germania, inseguiti da Australia (9) e Gran Bretagna (7). Soltanto 5 spagnoli correranno il Giro d’Italia, poi ci saranno anche cinque statunitensi, cinque colombiani, sei colombiani. Soltanto quattro sloveni, ma uno è Tadej Pogacar, il grande favorito per la conquista del Trofeo Senza Fine. Di seguito la classifica delle Nazioni presenti al Giro d’Italia 2024.

CLASSIFICA NAZIONI RAPPRESENTATE GIRO D’ITALIA 2024

1. Italia 43

2. Francia 22

3. Belgio 14

4. Germania 12

4. Paesi Bassi 12

6. Australia 9

7. Gran Bretagna 7

8. Colombia 6

9. Danimarca 5

9. Spagna 5

9. USA 5

12. Austria 4

12. Slovenia 4

14. Eritrea 3

14. Norvegia 3

16. Canada 2

16. Repubblica Ceca 2

16. Ecuador 2

16. Irlanda 2

16. Kazakhstan 2

16. Nuova Zelanda 2

16. Polonia 2

16. Svizzera 2

24. Estonia 1

24. Ungheria 1

24. Israele 1

24. Lussemburgo 1

24. Portogallo 1

24. Sudafrica 1