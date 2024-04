Giro d’Italia 2024: quinta tappa Genova-Lucca. Percorso, data e altimetria, probabile volata

Siamo sempre più vicini alla partenza del Giro d’Italia. Dal 4 maggio partirà l’edizione numero 107 della Corsa Rosa, in cui tutti cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Per lo sloveno e tutti gli uomini di classifica la quinta frazione, quella da Genova a Lucca, sarà probabilmente una giornata di relativo riposo: spazio alle ruote veloci che si giocheranno il successo e punti per la maglia della classifica a punti.

PERCORSO

Giornata che non rappresenta una da quelle da ‘segnare sul calendario’ per coloro che cureranno la classifica. Si percorre la Via Aurelia a lungo, passando un paio di dentelli e arrivando sul Passo del Bracco, primo GPM di giornata: lungo sì con i suoi 15,9 chilometri, con tratti all’8-9%, ma anche con un paio di tratti in falsopiano che abbassano la media fino al 3,9%.

Discesa e poi tanta pianura fino al Montemagno, 3 chilometri al 4,3% con delle pendenze sempre costanti e dove non si farà differenza. Si scollina ai -21, poi pianura fino al traguardo. Probabile la volata, ma qualche cacciatore di tappe ci vorrà provare fino all’ultimo chilometro.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA QUINTA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Quinta tappa – mercoledì 7 maggio

Genova-Lucca (179 km)

Orario partenza ufficiale: 13.00

Orario arrivo stimato: 17.02-17.28

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport