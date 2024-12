Autorizzato dall’autorità ADM, Sisal è uno dei migliori siti scommesse legali in Italia e grazie alla licenza numero 15155 garantisce sicurezza e affidabilità ai giocatori italiani.

In questa guida forniremo una recensione Sisal che prende in considerazione l’aspetto del sito, le offerte per nuovi clienti, il palinsesto scommesse, i giochi casinò, metodi di pagamento, il servizio clienti, e molto altro.

Sisal: recensione e aspetto pagina web

I colori predominanti di Sisal Matchpoint sono due tonalità di verde. La homepage presenta una barra del menu semplice e efficace, con le seguenti categorie:

Scommesse

Lotterie

Casinò e Poker

Giochi

Sulla parte destra della barra, sono invece presenti i collegamenti rapidi a

Bonus e promo

Programma fedeltà

Accedi

Registrati

La navigazione all’interno del sito è intuitiva: una volta selezionata la categoria desiderata, si apre un sottomenu sulla sinistra dello schermo, che include tutte le opzioni di ricerca per quella categoria. Questo permette di navigare tra le categorie senza dover tornare alla homepage.

Bonus Sisal: recensioni sulle offerte









Come molti operatori concorrenti, Sisal propone offerte per i nuovi utenti che si registrano per la prima volta, per diverse categorie di giochi, inclusi un bonus scommesse e un bonus casinò, ma anche promo per lotterie, poker, giochi di carte bingo e molto altro.

Riteniamo includere nella nostra recensione Sisal che per partecipare ad alcune delle offerte è necessario utilizzare un codice promozionale Sisal durante la registrazione di un conto gioco. Per informazioni dettagliate, rinviamo alla nostra guida a parte.

Sisal Matchpoint: recensioni scommesse

La gamma di opzioni di scommesse offerte da Sisal è una delle più complete nel panorama del betting italiano, suddivisa in diverse categorie:

Scommesse sportive tradizionali

Scommesse Live

Scommesse Virtuali

Totocalcio

Ippica

Scommesse on Demand

Questo vasto catalogo consolida Sisal come uno dei migliori bookmaker in Italia.

Sport Sisal opinioni

Le scommesse sportive includono più di 25 discipline sportive, offrendo una vasta gamma di mercati e quote. Tra le principali categorie di scommesse sportive annoveriamo:

Calcio

Calcio a 5

Tennis

Basket

Giocatori

Volley

Motociclismo

Automobilismo

Tennistavolo

Esport

Hockey su ghiaccio

Baseball

Football americano

Rugby

Golf

Badminton

Cricket

Freccette

Hockey prato

Spettacolo

Olimpiadi

Pallamano

Pallanuoto

Pugilato

Elezioni politiche

Per ogni partita di calcio, ad esempio, sono disponibili numerosi mercati come 1×2, doppia chance, under/over, segna goal, handicap, e molti altri. Le combinazioni sono molteplici, con almeno 1000 quote disponibili per ogni partita, confermando Sisal come un operatore con una vasta varietà di opzioni di scommessa.

Scommesse Live Sisal e opinioni su cashout e diretta

Anche l’offerta di scommesse Live è ampia e in continua evoluzione, con la possibilità di scommettere in tempo reale numerosi eventi, tra cui

Calcio

Tennis

Basket

Volley

Tennistavolo

Baseball

Badminton

Freccette

Bowls

Inoltre, sisal offre la possibilità di utilizzare l’opzione Cashout per chiudere le scommesse in anticipo. In aggiunta a ciò, chi detiene un conto gioco Sisal può guardare in diretta streaming Sisal gli incontri di basket, calcio, football e tennis anche senza scommettere, semplicemente mantenendo un saldo positivo sul conto gioco.

Sisal casinò recensioni

Altra sezione importante dell’operatore online è la parte casinò che include, oltre alle gettonatissime slot anche il casinò live, poker e i tipici giochi da casinò



Roulette

Blackjack

Videopoker

Game show

Giochi di carte

Gli appassionati di giochi del casinò si dicono soddisfatti dell’offerta sia di intrattenimento ma anche di bonus e promozioni per giocare alle proposte di Sisal.

Lotterie e altri giochi Sisal: le opinioni

In aggiunta alle già citate categorie, Sisal Matchpoint prevede giochi di carte, bingo, quick games ma anche SuperEnalotto, 10eLotto, Gratta e Vinci, Eurojackpot, Lotto, Win for Life, Million DAY, VinciCasa, Play Your Date, SiVinceTutto, e altri.

In conclusione, secondo i giocatori appassionati si tratta di una delle piattaforme più complete in assoluto nel panorama del gioco d’azzardo legale, con funzionalità moderne e intuitive.

Metodi di pagamento Sisal: le nostre opinioni

L’operatore di scommesse e casinò prevede una ricca selezione di strumenti di pagamento che possono essere utilizzati per effettuare depositi e prelievi di denaro sul conto gioco. Di seguito è riportata una tabella riassuntiva che mostra i metodi di pagamento accettati da Match Point online:

Strumento di pagamento Sisal Ricariche Prelievi Carte di credito/debito e Postepay ✔ ✔ Carta BancoPosta ✔ Bonifico Bancario ✔ ✔ Paypal, Skrill, Neteller ✔ ✔ PaysafeCard ✔ Contanti presso ricevitoria Sisal ✔ Bonifico domiciliato postale ✔

Come molti altri siti regolamentati, Sisal consente di impostare limiti di ricarica per prevenire la dipendenza dal gioco. Inoltre, è possibile prelevare dal conto Matchpoint a patto che l’identità del titolare del conto gioco sia stata verificata.

Sicurezza e affidabilità Sisal

Sebbene Sisal abbia una regolare concessione per operare nel settore del gioco d’azzardo online, è utile considerare anche le testimonianze dei giocatori che hanno già utilizzato i suoi servizi.

Online si trovano sempre esperienze sia positive che negative. la nostra opinione è di verificare che il sito sia legale (e lo è) e che i pagamenti rispettino le regole stabilite dal contratto di gioco.

App Sisal: cosa dicono le recensioni

La piattaforma di scommesse Sisal è accessibile non solo via web da computer o cellulare, ma anche tramite app. Sisal offre diverse applicazioni: Casinò, Slot e BlackJack, Poker e Giochi di carte, Superlotterie, MyLotteries, e l’app Sisal per le scommesse. Tutte queste app sono compatibili con iOS e Android, scaricabili gratuitamente e riflettono l’offerta completa del bookmaker. Inoltre, sono regolarmente aggiornate per migliorare l’esperienza utente.

Mentre i possessori di dispositivi Apple possono trovare l’app su App Store per il download, gli utenti Android potranno scaricare il file relativo all’app direttamente dal sito web Sisal.it e autorizzarne l’uso dalle impostazione dello smartphone o tablet.

Servizio clienti Sisal: la nostra recensione

Questo bookmaker italiano si distingue per il suo impegno nel promuovere il Gioco Responsabile e offrire un’esperienza di intrattenimento sicura e trasparente. Sisal fornisce un’assistenza completa ai suoi giocatori, con una sezione FAQ, videotutorial sulle operazioni di gioco, e un team di supporto disponibile tramite chat, telefono o email.

Il servizio clienti di Sisal è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite:

Live chat, con tempi di risposta entro 30 secondi.

Telefono al numero verde 800.999.445, con attese medie di 30 secondi.

Email all’indirizzo info@sisal.it, con risposte in circa 8 ore.

Oltre all’assistenza sull’account di gioco, Sisal promuove il gioco sostenibile attraverso il servizio di terapia online gratuito e anonimo di FeDerSerD, che offre supporto e consulenza per le problematiche legate alla dipendenza da gioco. È possibile contattare il numero verde 800.558.822 per parlare con un consulente.

FAQ – Recensioni Sisal Matchpoint

È possibile aprire un conto presso una ricevitoria Sisal e partecipare alle promo di benvenuto?

No, le offerte contenute in questa pagina sono riservate ai giocatori che si registrano online tramite il banner specifico collegato alla promo.

È possibile aprire più di un conto gioco Sisal?

No. Ogni giocatore può aprire un solo account presso l’operatore Sisal, come da normativa. Considerato che è prevista la verifica dell’identità per i prelievi di denaro dal conto, si invitano i lettori a utilizzare sempre dati veritieri per la registrazione.

È possibile giocare con Sisal da smartphone?

Sì, i giocatori possono sia accedere alla pagina web sisal.it via browser sul dispositivo mobile o, per un’esperienza ottimizzata, scegliere di scaricare gratuitamente l’app Sisal direttamente su dispositivi iOS e Android.

Quali siti scommesse hanno recensioni simili a Sisal?