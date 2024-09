Quote calcio è una delle parole chiave più importanti e ricercate in Italia nel settore delle scommesse sportive. Gli utenti più esperti quasi sicuramente ne hanno già compreso l’importanza, ma chiunque si avvicini a questo settore deve sapere cosa sono, come funzionano e quali sono le strategie più efficienti dal punto di vista matematico per utilizzarle a proprio vantaggio.

Questo articolo ha proprio lo scopo di offrire una panoramica dettagliata sulle quote calcio, affinché il lettore possa ampliare il suo bagaglio di conoscenze e prendere decisioni più consapevoli prima di iscriversi ai siti scommesse calcio.

Cosa sono le quote delle partite di calcio

Con il termine “quote scommesse calcio” si fa riferimento ai valori numerici assegnati dai bookmaker ai vari esiti di un evento sportivo. In modo sintetico e matematico rappresentano la probabilità che un determinato risultato di una partita di calcio si realizzi.

Essendo una rappresentazione quanto più precisa possibile del futuro, queste quote possono variare a seconda di diversi fattori, tra cui la forma delle squadre, gli infortuni dei giocatori, le condizioni meteo e altri elementi contestuali (come, ad esempio, eventuali defezioni dell’ultim’ora).

Quote su campionati e competizioni di calcio

Quote vincente Scudetto

Le quote vincente Scudetto fanno capo a uno dei mercati antepost più gettonati fra gli scommettitori italiani. Come è facile immaginare, rappresentano le probabilità che le diverse squadre possano vincere il campionato di Serie A.

Queste quote sono determinate dagli analisti in base a vari fattori come il valore delle rose, il monte stipendi, le performance passate, il blasone delle squadre e le competenze tattiche e motivazionali degli allenatori.

Quote vincente Coppa Italia

In modo simile a quanto visto in precedenza, le quote vincente Coppa Italia rappresentano le probabilità antepost che una squadra si aggiudichi la vittoria finale. La Coppa Italia, essendo una competizione a eliminazione diretta, presenta dinamiche diverse rispetto al campionato. Anche per questo motivo, le quote sono particolarmente volatili.

Quote vincente Champions League

Le quote vincente Champions League raffigurano numericamente le probabilità che le varie squadre partecipanti possano vincere la competizione per club più prestigiosa a livello continentale.

La Champions League include al suo interno le squadre più forti dei vari campionati europei, attirando il maggior numero di spettatori e sponsor. Ne consegue che i premi e i riconoscimenti per i club e i giocatori tendono a essere molto alti. Per questa ragione, le squadre schierano quasi sempre la migliore formazione per le partite di Champions League, contribuendo a stabilizzare le quote.

Ciononostante, possono esserci comunque delle fluttuazioni, derivanti dallo stato di forma nei rispettivi campionati nazionali, le performance nei turni precedenti, il livello di esperienza internazionale dei giocatori, ecc.

Quote vincente Europa League

Le quote vincente Europa League indicano le probabilità che i vari team possano aggiudicarsi la seconda competizione europea. Pur essendo meno prestigiosa della Champions League, vede la partecipazione di tante squadre provenienti da tutta Europa. Le quote possono essere particolarmente interessanti per gli scommettitori che seguono attentamente i campionati meno conosciuti.

Azzeccando il nome dell’outsider giusto, come l’Atalanta nell’edizione 2023-24, è possibile trovare quote di valore (valutando se usare il cashout prima della finale).

Guardare le partite in diretta streaming con quote calcio aggiornate

Chi desidera seguire le partite in diretta può iscriversi ai siti streaming calcio. Queste piattaforme danno la possibilità di guardare le partite in diretta, oltre a mostrare le quote aggiornate, spesso corredate da informazioni statistiche.

In quasi tutti i siti scommesse autorizzati dall’ADM è possibile seguire le partite di calcio in streaming semplicemente avendo un account e del saldo reale disponibile. Questo significa che non è obbligatorio scommettere per vedere i match dal vivo.

Quote di altri sport

Formati delle quote

Le quote vengono espresse in diversi formati a seconda del Paese. I tre formati principali sono elencati qui sotto.

Quote decimali

Le quote decimali sono le più utilizzate in Italia e sono molto comuni anche nel resto dell’Europa continentale. Secondo molti utenti sono anche tra le più facili da comprendere. La quota decimale rappresenta il ritorno totale per ogni unità scommessa, inclusa la puntata iniziale.

Esempio:

Quota decimale: 2.50.

Puntata: 10 €.

Calcolo della vincita:

Vincita totale = puntata × quota = 10 € × 2.50 = 25 €.

In questo caso, scommettendo 10 € su una quota di 2.50, nel caso in cui il pronostico risulti vincente si riceveranno 25 € in totale, di cui 15 € di profitto netto (25 € – 10 € di puntata).

Quote frazionali

Le quote frazionali sono più utilizzate nel Regno Unito, dove si stanno facendo sempre più largo anche le quote decimali. In questo caso, viene indicato il profitto netto rispetto alla puntata, escludendo quindi la cifra scommessa inizialmente.

Esempio:

Quota frazionale: 3/1.

Puntata: 10 €.

Calcolo della vincita:

Vincita totale = Puntata + (Puntata × Quota frazionale) = 10 € + (10 € × 3/1) = 10 € + 30 € = 40 €.

Puntando 10 € a quota 3/1, si ricevono 40 € in totale, di cui 30 € di profitto netto (40€ – 10€ di puntata).

Quote americane

Come è facile intuire, le quote americane sono le più utilizzate negli Stati Uniti e possono essere espresse sia come numeri positivi che negativi. Nel primo caso indicano quanto si potrebbe ottenere con una puntata di 100 unità, mentre nel secondo indicano quanto bisogna puntare per vincerne 100.

Esempio di quota positiva:

Quota americana: +250.

Puntata: 100 €.

Calcolo della vincita:

Vincita totale = Puntata + (Puntata × Quota positiva / 100) = 100 € + (100 € × 250 / 100) = 100 € + 250 € = 350 €.

Con una puntata di 100 € a quota +250, nel caso in cui il pronostico sia corretto, si otterranno 350 € in totale, di cui 250 € di profitto netto (350 € – 100 € di puntata).

Esempio di quota negativa:

Quota americana: -150.

Puntata: 150 €.

Calcolo della vincita:

Vincita totale = Puntata + (100 / Quota negativa × Puntata) = 150 € + (100 / 150 × 150€) = 150 € + 100 € = 250 €.

Con una puntata di 150 € su una quota di -150, si riceveranno 250 € in totale, di cui 100 € di profitto netto (250 € – 150 € di puntata).