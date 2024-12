Snai è uno dei più noti operatori di scommesse in Italia, dove opera prima tramite agenzie fisiche adesso affiancate anche dall’online dal 1990, quando si chiamava Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche, da cui l’acronimo. Oggi Snai opera con regolare licenza numero 15215 dell’Autorità delle Dogane e dei Monopoli, che garantisce sicurezza e conformità alla legislazione vigente.

In questa recensione analizzeremo il sito di Snai, e offriremo opinioni sul palinsesto sportivo e sulle opzioni per il casinò, bonus offerti, strumenti di pagamento accettati, servizio clienti e molto altro.

Recensioni Snai: Layout sito

L’operatore ha di recente cambiato l’aspetto del sito online e, secondo le opinioni raccolte in rete, presenta un’interfaccia semplice e intuitiva. I colori dominanti del sito sono il grigio scuro, il bianco e l’arancio. Il menu è accessibile dal tasto sulla barra in alto a sinistra che si spiega nelle diverse sezioni del sito:

Sport

Virtual

Slot e casinò (e casinò live)

Poker e carte

Bingo

Lotterie

Nella parte centrale dello schermo sono presenti invece le promozioni di benvenuto che Snai riserva ai nuovi utenti che si registrano per la prima volta sul sito insieme ai collegamenti alle applicazioni mobili Snai.

Bonus Snai: cosa dicono le recensioni









Come accennato nel paragrafo più in alto, sono previsti dei bonus benvenuto Snai per coloro i quali effettuano la registrazione di un conto gioco presso l’operatore online come nuovi utenti.

I giocatori potranno scegliere tra bonus scommesse, casinò e altre opzioni disponibili al momento digitando il codice promozionale Snai connesso a tale offerta. In ogni caso, si applicheranno termini e condizioni della promozione specifica per l’accredito del bonus.

Recensioni Snai sport: su cosa scommettere

Le opzioni di scommessa su Snai sono molto numerose. Secondo le recensioni, l’operatore prevede uno dei palinsesti più ricchi in assoluto e permette di scommettere su

Calcio

Ippica

Tennis

Basket

Volley

Automobilismo

Motociclismo

Tennistavolo

Pallamano

Hockey ghiaccio

Baseball

Rugby

Football americano

Freccette

Calcio a 5

Esports league of legends

Cricket

Snooker

Basket a 3

Pallanuoto

Football australiano

Medagliere

Pugilato

Golf

Hockey prato

Spettacoli

Politica

Scommesse Live su Snai

Oltre alle opzioni di scommessa tradizionale (ante-post e pre-match), Snai propone anche un catalogo di tutto rispetto per scommettere in diretta sugli sport:

Calcio

Tennis

Basket

Tennistavolo

Freccette

Non un elenco maestoso, ma in linea con gli altri operatori sul mercato delle scommesse online legali. Inoltre, offre il servizio accessio di diretta streaming Sisal, per guardare i match in tempo reale senza abbonamento extra.

Mercati e quote scommesse Snai

Per quanto riguarda le tipologie di scommesse disponibili, dipende molto dal tipo dello sport. In linea generale le quote sono sopra la media dei bookmaker e i mercati variegati. I giocatori sono d’accordo nell’affermare che Snai non tradisce le aspettative, con un ricco ventaglio di scommesse online Snai.

Snai casinò recensioni: i pareri degli appassionati

La sezione casinò di Snai include al suo interno le slot machine, i giochi del casinò tradizionale e quelli del casinò live. Secondo le recensioni Snai, i giochi presentano una grafica curata e coinvolgente, regolamenti chiari e dettagliati, e numerosi strumenti per un’esperienza di gioco sicura e piacevole: le sale casinò virtuali di SNAI offrono un ambiente ideale per gli appassionati.

Inoltre, è possibile giocare a Blackjack, Roulette, Tavoli Live, Video Poker e molto altro. Tutto in estrema sicurezza e con la garanzia della licenza ADM.

Snai poker recensioni: i giochi di carte

Le opinioni sull’offerta poker Snai dicono che l’operatore offre una delle più ampie selezioni di modalità di gioco, tornei e varianti del poker online, tra cui tornei sit & go, twister, poker clash e molto altro.

Nella sottocategoria Giochi di carte è possibile divertirsi con giochi tradizionali italiani come scopa, Burraco, Briscola, Scala 40 e altri ancora.

Sala Bingo Snai & Lotterie: il nostro parere

Dulcis in fundo, il bookmaker non poteva farsi mancare le sale bingo, altra attrattiva per il pubblico italiano insieme alle numerose lotterie e gratta e vinci online.

Sulla lotteria Snai online si può giocare a 10 e lotto, Gratta e Vinci, SuperEnalotto, Win for Life, Si vince tutto, Play Six, Million Day, Vinci Casa, Euro Jackpot, Lotto.

Recensione Snai pagamenti: quali sono quelli accettati?

Passiamo adesso ad analizzare quali sono gli strumenti di pagamento che è possibile utilizzare per effettuare depositi e prelievi di denaro sul conto Snai.it.

Metodo di pagamento Snai Ricarica Prelievo Carta di credito ✔ ✔ Postepay ✔ ✔ PayPal, Skrill, Neteller ✔ ✔ Ricarica Snaipay ✔ Bonifico ✔ ✔ Voucher ✔

Riteniamo utile menzionare che possono essere prelevati solo gli importi derivanti da vincite e rimborsi (compresa la posta di gioco), vale a dire il cosiddetto saldo prelevabile.

Opinioni su sicurezza e affidabilità Snai

Al di là del fatto che l’operatore è munito di regolare concessione ad operare nel settore del gioco d’azzardo online, è bene raccogliere anche le testimonianze dirette dei giocatori che hanno già utilizzato i servizi del bookmaker.

Non tutte le recensioni Snai raccomandano di usare la piattaforma di gioco dell’operatore in questione, ma questo non è il caso con nessun bookmaker. In rete si troveranno sempre esperienze positive e negative, ma la nostra opinione è quella di assicurarsi che il sito sia legale (e lo è) e i pagamenti rispettino le regole stabilite dal contratto di gioco.

App Snai per smartphone: raccomandabile?

Sempre al passo coi tempi, Snai prevede numerose app per accedere al proprio gioco d’azzardo preferito in qualche semplice tap e in modo intuitivo e veloce. Le applicazioni attualmente disponibili, permettono ai giocatori di accedere da mobile a live casinò, poker, casinò blu, slot, bingo, giochi, 7 e mezzo, roulette, punto e blanco, blackjack, ecc.

Le app possono essere scaricate gratuitamente da App Store su dispositivi Apple compatibili o tramite file APK da autorizzare su Android con sistema operativo supportato.

Servizio clienti Snai: la nostra recensione

I giocatori che riscontrano una qualsiasi difficoltà possono avvalersi della ricca sezione FAQ dove possono trovare risposte ai quesiti più frequenti relativi all’apertura e alla gestione di un conto, ai depositi e prelievi e a tutte le categorie di gioco, dalle scommesse alle lotterie passando dal casinò e poker.

Coloro che necessitano di parlare direttamente con un consulente, possono aprire una richiesta di assistenza tramite form o via chat. Un rappresentante si prenderà carico del caso e fornirà assistenza nel più breve tempo possibile.

Domande Frequenti – Recensioni Snai

Snai è sicuro?

Sì. L’operatore dispone di una regolare licenza rilasciata dall’ADM che garantisce il rispetto della legislazione in materia di gioco d’azzardo.

Che quote offre Snai?

Le scommesse sportive raggiungono un payout medio del 94%, in media con le migliori proposte dei bookmaker italiani. Per alcuni eventi il payout sale intorno al 96%.

Come scaricare le app Snai?

È possibile scaricare le app per i dispositivi iOS direttamente dall’App Store. Per la versione Android sarà necessario visitare il sito ufficiale snai.it e scaricare da lì l’app l’ufficiale.

Quali siti scommesse hanno recensioni simili a Snai?