Giro d’Italia 2024: undicesima tappa Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare. Percorso, data e altimetria: tornano i velocisti

Il Giro d’Italia 2024 si sposta verso l’Adriatico. In questa undicesima tappa si parte da Foiano di Val Fortore e si arriva a Francavilla al Mare, passando il Molise, per poi prendere da Termoli la statale Adriatica. Una giornata dedicata completamente alle ruote veloci, che torneranno protagoniste nella Corsa Rosa.

PROGRAMMA UNDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Mercoledì 15 Maggio

Foiano di Val Fortore – Francavilla al Mare, 207 km

PERCORSO UNDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

L’arrivo in volata è praticamente certo con il gruppo che potrebbe davvero respirare dopo le fatiche, anche mentali, dei tre giorni precedenti. C’è qualche saliscendi all’inizio, ma gli ultimi ottanta chilometri sono totalmente piatti e quindi perfetti per le squadre dei velocisti per preparare al meglio lo sprint finale.