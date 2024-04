Giro d’Italia 2024: seconda tappa San Francesco al Campo-Oropa. Percorso, data e altimetria, Pogacar lascerà subito il segno?

Subito una frazione scoppiettante al Giro d’Italia 2024, anche se saremo solamente al secondo giorno di gara. Si resta in Piemonte per la San Francesco al Campo – Oropa, con arrivo in vetta sull’ascesa che ha reso famoso Marco Pantani e sulla quale Tadej Pogacar proverà a lasciare subito il segno. Andiamo a scoprirla nel dettaglio.

PERCORSO

Il primo arrivo in salita di questa Corsa Rosa. 161 chilometri in programma. I primi 93, fino al traguardo volante di Valdengo, saranno pianeggianti. Poi si inizia a salire: due GPM di categoria consecutivi quelli di Oasi Zegna (5,7 chilometri al 5,1% di pendenza media) e Nelva (3,2 chilometri al 6,6% di pendenza media). Lunga discesa verso Biella e si parte verso l’ascesa conclusiva: 11,8 chilometri al 6,2% di pendenza media e punte massime al 13%. Duro soprattutto l’ultimo tratto: circa cinque chilometri costantemente all’8%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA SECONDA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Seconda tappa – Domenica 5 maggio

San Francesco al Campo-Santuario di Oropa (150 km)

Orario partenza ufficiale: 13.05

Orario arrivo stimato: 17.05-17.30

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Rai 2 (in chiaro) Eurosport (in pay-tv)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport