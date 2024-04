Giro d’Italia 2024: Cian Uijtdebroeks è pronto per lasciare il segno?

In un Giro d’Italia 2024 che si appresta a partire sabato, senza particolari protagonisti (ovviamente escluso Tadej Pogacar), uno dei corridori più attesi per il definitivo salto di qualità è Cian Uijtdebroeks.

Il belga, classe 2003, è ormai pronto a lasciare il segno. Le aspettative su di lui sono tantissime già da anni: nonostante la giovane età infatti sin dalle categorie minori si era imposto come uno dei possibili talenti pronti ad esplodere, un po’ all’ombra di Remco Evenepoel.

Le responsabilità in casa Team Visma | Lease a Bike sono tante: la compagine olandese infatti in questo inizio di stagione non ha trovato grandi risultati (anche a causa della sfortuna avuta da Wout van Aert e Jonas Vingegaard) e si affida al nuovo arrivo (Uijtdebroeks è stato uno degli ultimi colpi di mercato, non senza polemica per il suo addio alla Bora-hansgrohe) per svoltare.

L’obiettivo può essere quello del podio viste le sue capacità in salita. Che possa avere un gran recupero e possa essere adatto alle corse a tappe l’ha dimostrato già l’anno scorso alla Vuelta di Spagna: un ottavo posto in classifica generale a vent’anni che fa ben sperare.