Eurobet è uno dei principali siti scommesse e casinò in Italia. Fondata nel 1995, la società è oggi un brand del gruppo Entain, operante sul mercato italiano insieme a Bwin. Negli anni, Eurobet ha rafforzato il suo posizionamento attraverso una fitta rete di punti vendita sul territorio nazionale e una piattaforma di gioco online accessibile via web e app per dispositivi mobili. Eurobet opera in Italia in modo del tutto legale e autorizzato tramite concessione numero 15016, rilasciata dall’Autorità delle Dogane e dei Monopoli.

Recensioni Eurobet: cosa sappiamo del sito scommesse e casinò

Questa guida fornisce una recensione dell’operatore Eurobet che prende in considerazioni le opinioni e le valutazioni del team di esperti di gioco online. Nei paragrafi seguenti verranno analizzati l’aspetto e le funzionalità del sito, i bonus di benvenuto Eurobet eroagati alla registrazione, i metodi di pagamento accettati, le applicazioni mobili, il servizio clienti e altri aspetti rilevanti.

Layout Sito Eurobet: le nostre opinioni

Il sito di Eurobet si distingue per i colori predominanti bianco su sfondo blu e un logo con una saetta spezzata color verde, giallo e rosso. La homepage presenta una barra del menu che facilita la navigazione attraverso le seguenti categorie:

Scorrendo la pagina, si trovano pulsanti orizzontali che costituiscono collegamenti rapidi a specifiche pagine e sezioni come promozioni, scommesse live, virtual in partenza, prodotti sportivi e videotutorial. La sezione a piè di pagina raccoglie collegamenti a scommesse, pronostici, promozioni e app.

Il sito di gioco d’azzardo legale offre degli incentivi di benvenuto Eurobet ai giocatori che si registrano per la prima volta sul sito. Questi includono

Bonus scommesse Eurobet

Bonus casinò Eurobet

Le promozioni sono regolate da termini e condizioni di partecipazione e talvolta potrebbero prevedere l’utilizzo di un codice promo Eurobet per l’adesione all’offerta.

È importante leggere e comprendere bene i dettagli della promo a cui si intende aderire per sfruttare i vantaggi offerti.

Pareri su Eurobet per le scommesse

Le opzioni di scommesse su Eurobet sono divise in Sport, Live, Virtual e Ippica. Le discipline sportive includono:

Live e Cashback

Le scommesse live su Eurobet permettono di scommettere durante lo svolgimento dell’evento, con quote che cambiano in tempo reale. La funzionalità di cashout consente di ritirarsi da una scommessa prima che l’evento sia completato, garantendo una vincita o riducendo una perdita.

Virtual e Ippica

La sezione virtual include eventi simulati come soccer bet, corse e special. Eurobet offre una sezione dedicata all’ippica con scommesse su trotto e galoppo a quota fissa, totalizzatore e tris, includendo corse nazionali e internazionali.

Eurobet TV

Gli utenti iscritti con saldo attivo possono guardare in diretta streaming Eurobet le partite di alcune delle più importanti competizioni sportive tramite Eurobet TV.

Eurobet casinò recensioni

I giocatori che amano giocare alle slot, casinò, poker, bingo, lotterie troveranno certamente una ricca offerta di giochi della sezione casinò del sito.

Le opzioni di giochi include un ricco ventaglio di slot, roulette, giochi di carte e videopoker. Ma anche gameshow, numerosi tornei di poker, baccarat, bingo e gli immancabili classici italiani come Scopa, Burraco, Scala 40 e molti altri.

Cos’è il Priority Club Eurobet

Il programma fedeltà di Eurobet premia i giocatori con punti e livelli che consentono di riscattare bonus e partecipare a classifiche settimanali con montepremi esclusivi. Altri vantaggi includono bonus compleanno, prelievi velocizzati e chat prioritaria.

In cosa consiste il Tandem + Eurobet?

A partire dalle prime partite degli Europei, Eurobet ha completato la già vasta offerta di marcatori con opzioni che comprendono anche pali e traverse, come fortemente richiesto dalla community delle scommesse.

Pertanto, Eurobet prevede la promo “Tandem+”, che rende la scommessa vincente se il giocatore o il suo sostituto segna o colpisce il palo o la traversa

Metodi di Pagamento utilizzabili su Eurobet

Eurobet accetta una vasta gamma di metodi di pagamento per depositi e prelievi, tra cui carte di credito, PostePay, Neteller, Skrill, PayPal, bonifico bancario e altri. Alcuni metodi richiedono di essere stati usati per il deposito prima di poter prelevare, per motivi di sicurezza.

App Eurobet: opinioni utenti

Eurobet offre 12 diverse applicazioni per giocare da dispositivo mobile, disponibili sia per Android che iOS, includendo giochi classici, scommesse, bingo, casinò, poker, blackjack e altri.

Servizio Clienti

Il servizio clienti di Eurobet è disponibile tramite telefono, chat e email. Il supporto è contattabile:

Per telefono al numero 06 90251550, tutti i giorni dalle 09.00 alle 21.00.

Per chat dopo il login, dalle 09.00 alle 21.00.

Per email agli indirizzi servizioclienti@eurobet.it per consigli e suggerimenti e reclami@eurobet.it per reclami e contestazioni.

FAQ – Recensioni Eurobet

Eurobet è sicuro?

Sì, al di là del fatto che Eurobet ha una licenza regolare ed è quindi legale, le recensioni Eurobet mostrano che si tratta di un sito sicuro e affidabile.

Come posso creare un account su Eurobet?

Per aprire un conto gioco su Eurobet, è necessario essere maggiorenni, avere un documento d’identità valido e seguire una procedura di registrazione online.

È possibile contattare il servizio clienti Eurobet?

Certamente. Eurobet mette a disposizione diverse opzioni di contatto per l’assistenza clienti. Secondo le opinioni degli utenti, il servizio è veloce ed esaustivo.

