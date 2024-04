Giro d’Italia 2024: terza tappa Novara-Fossano. Percorso, data e altimetria, prima occasione per i velocisti

Il Giro d’Italia vivrà la sua terza tappa ancora totalmente in Piemonte. Si parte da Novara ed il traguardo è fissato a Fossano, per 166 chilometri che sulla carta non dovrebbero assolutamente creare scossoni per la classifica generale, con i big che vivranno quasi sicuramente una “giornata di riposo”. L’arrivo a Fossano è già stato messo nel mirino dai velocisti, che vogliono giocarsi la prima vittoria della Corsa Rosa.

PROGRAMMA TERZA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Lunedì 6 Maggio

Novara – Fossano, 166 km

PERCORSO TERZA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Si tratta della prima grande occasione per i velocisti. C’è qualche piccolo strappo come quello Lu e Cherasco, quest’ultimo situato ad una ventina di chilometri dal traguardo, ma che non dovrebbero assolutamente creare problemi agli sprinter. Il finale comunque non è da sottovalutare, con i treni dei velocisti che dovranno farsi trovare pronti per sfruttare al meglio questa chance.