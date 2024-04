Giro d’Italia 2024: dodicesima tappa Martinsicuro-Fano. Percorso, data e altimetria: attesa per i muri

Ci avviciniamo sempre di più al Giro d’Italia 2024: sabato 4 maggio ci sarà la grande partenza da Torino per tre settimane che regaleranno spettacolo, con grandissimi protagonisti attesi. Su tutti c’è fibrillazione per la prima partecipazione alla Corsa Rosa di Tadej Pogacar, ma anche altri grandi nomi che assicureranno un altro grado di competitività.

PERCORSO

Dodicesima frazione che partirà da Martinsicuro per arrivare a Fano dopo 193 chilometri e 2100 metri di dislivello. Una tappa che ha tre stellette di difficoltà e che sarà caratterizzata dai muri sulla costa adriatica. Nella prima parte ci sarà il traguardo intermedio di Recanati (dopo uno strappo di 2,3 km all’8,1%), poi nel giro di una sessantina di chilometri quattro GPM di quarta categoria: Osimo (1,3 km al 5,5%), Monti (1,9 km al 7,1%), La Croce (1,5 km al 6,7%) e San Costanzo (2,1 km al 6,1%). A dieci chilometri dal traguardo ci sarà anche l’ascesa a Monte Giove che presenterà pendenze attorno al 20%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA DODICESIMA TAPPA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Dodicesima tappa – Giovedì 16 maggio

Martinsicuro-Fano (193 km)

Orario partenza ufficiale: 12.30

Orario arrivo stimato: 16.59-17.28

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Rai 2 (in chiaro) Eurosport (in pay-tv)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport