Startlist Giro d’Italia 2024: l’elenco dei partecipanti e tutte le squadre

Terminate le Classiche Monumento in questa primavera si va verso i Grandi Giri, in un calendario World Tour ovviamente privo di pause. Due settimane e scatterà il Giro d’Italia da Torino: sarà spettacolo assoluto sulle strade del Bel Paese a caccia del Trofeo Senza Fine.

Assente purtroppo Wout van Aert, ancora infortunato, l’attesa è tantissima per la presenza in terra italiana di Tadej Pogacar. Il vincitore della Liegi è pronto a vestire la Maglia Rosa e a dominare in lungo e in largo la classifica generale. A sfidarlo l’australiano Ben O’Connor, il gallese Geraint Thomas ed il francese Romain Bardet.

In casa Italia occhi puntati su Antonio Tiberi che proverà a giocarsi un posto nella top-5, presenti anche corridori di lusso come Filippo Ganna e Jonathan Milan.

La startlist è ancora in pieno aggiornamento, mancano diverse squadre che devono annunciare la propria selezione: andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti.

STARTLIST GIRO D’ITALIA 2024 (IN AGGIORNAMENTO)

ALPECIN-DECEUNINCK

ARKÉA-B&B HOTELS

ASTANA QAZAQSTAN

FORTUNATO Lorenzo

SCARONI Christian

VELASCO Simone

BAHRAIN VICTORIOUS

CARUSO Damiano

POELS Wout

TIBERI Antonio

BORA-HANSGROHE

ALEOTTI Giovanni

BUCHMANN Emanuel

MARTINEZ Daniel

VAN POPPEL Danny

WELSFORD Sam

COFIDIS

DECATHLON AG2R LA MONDIALE

O’CONNOR Ben

PARET-PEINTRE Aurélien

EF EDUCATION-EASYPOST

CARTHY Hugh

VALGREN Michael

GROUPAMA-FDJ

PITHIE Laurence

INEOS GRENADIERS

ARENSMAN Thymen

FOSS Tobias

GANNA Filippo

PUCCIO Salvatore

SHEFFIELD Magnus

THOMAS Geraint

INTERMARCHÉ-WANTY

GIRMAY Biniam

PETIT Adrien

SMITH Dion

LIDL-TREK

BAGIOLI Andrea

CONSONNI Simone

LÓPEZ Juan Pedro

MILAN Jonathan

STUYVEN Jasper

THEUNS Edward

MOVISTAR TEAM

QUINTANA Nairo

GAVIRIA Fernando

RUBIO Einer

SOUDAL-QUICKSTEP

ALAPHILIPPE Julian

MERLIER Tim

VANSEVENANT Mauri

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

BARDET Romain

DINHAM Matthew

JAKOBSEN Fabio

ANDRESEN LUND Tobias

HAMILTON Chris

VAN DEN BERG Julius

TEAM JAYCO ALULA

DUNBAR Eddie

EWAN Caleb

PLAPP Luke

ZANA Filippo

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

AFFINI Edoardo

BOUWMAN Koen

GESINK Robert

KOOIJ Olav

LAPORTE Christophe

UIJTDEBROEKS Cian

TRATNIK Jan

VALTER Attila

UAE TEAM EMIRATES

BJERG Mikkel

GROSSSCHARTNER Felix

MAJKA Rafal

MOLANO Juan Sebastian

NOVAK Domen

OLIVEIRA Rui

POGACAR Tadej

ISRAEL – PREMIER TECH

FRIGO Marco

WOODS Mike

POLTI – KOMETA

BAIS Davide

BAIS Mattia

FABBRO Matteo

MAESTRI Mirco

TUDOR

DAINESE Alberto

PELLAUD Simon

STORER Michael

TRENTIN Matteo

VF GROUP – BARDIANI CSF – FAIZANÈ

GABBURO Davide

PELLIZZARI Giulio

POZZOVIVO Domenico

TONELLI Alessandro