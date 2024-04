Giro d’Italia 2024: tredicesima tappa Riccione-Cento. Percorso, data e altimetria: una tavola da biliardo

Si può definire la giornata relax all’interno del Giro d’Italia 2024. Una tredicesima tappa completamente piatta e che farà tirare il fiato a tutto il gruppo, concedendo un’altra occasione per i velocisti. Si parte da Riccione, si attraversa la Romagna e alla fine si arriva a Cento.

PROGRAMMA TREDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Venerdì 17 Maggio

Riccione – Cento, 179 km

PERCORSO TREDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Centosettantanove chilometri totalmente piatti. Si attraversa la Romagna e le sue spiagge per poi spingersi verso la Pianura Padana con l’arrivo a Cento che sarà un’altra occasione per i velocisti. Proprio la tappa perfetta per gli sprinter, che dovranno solo pensare agli ultimi chilometri.

ALTIMETRIA TREDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

