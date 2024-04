Giro d’Italia 2024: Filippo Zana al bivio tra cacciatore di tappe e obiettivi di classifica

L’anno scorso era stato tra gli italiani protagonisti nella Corsa Rosa, con il Tricolore sulle spalle. Un successo di tappa, gran lavoro per i compagni e top-20 in classifica generale. Ci si aspetta ancora di più, una stagione dopo, da Filippo Zana: l’ex campione d’Italia si presenta al via del Giro con grandi ambizioni.

Si era creato già in passato, si conferma adesso, il grande dubbio per questo genere di corridori: puntare alla classifica generale o concentrarsi sui successi parziali? Al momento probabilmente per il classe 1999 l’obiettivo potrebbe essere quello di alzare nuovamente le braccia al cielo, senza dunque curare nel dettaglio la graduatoria a tempi (con compagni come Eddie Dunbar che potrebbero concentrarsi più su quello).

Nelle tappe di montagna ci aspettiamo uno Zana all’attacco, pronto a giocarsi le proprie carte. A dichiararlo è stato proprio lui ad OA Sport: “Al Giro andremo con un’ottima squadra e come la passata stagione ci sarà da supportare Dunbar e Plapp che stanno molto bene. Poi punteremo anche a qualche tappa dove proverò a portare a casa qualche successo personale”.

Sarà dunque un Giro molto simile a quello del 2023 per il corridore della Jayco AlUla un doppio ruolo di supporto e di battitore libero nelle tappe di montagna.