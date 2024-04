Giro d’Italia 2024: settima tappa Foligno-Perugia. Percorso, data e altimetria: cronometro di quasi 40 km

Sempre più vicini all’inizio del Giro d’Italia. Dopo un avvio scoppiettante e qualche frazione dedicata ai velocisti, la settima frazione sarà un’altra giornata in cui avremo altre possibili variazioni in classifica con la cronometro da Foligno a Perugia di 40,6 chilometri, meno adatta agli specialisti nonostante il tracciato abbastanza lungo.

PERCORSO

La giornata promette di essere abbastanza lunga con i suoi 40,6 chilometri da percorrere. Due i rilevamenti cronometrici, uno al chilometro 18,6 a Santa Maria degli Angeli e l’altro al chilometro 34 a Ponte Valleceppi, poco prima della salita di 6,6 chilometri che porterà fino al traguardo. Pendenza del 4%, ma che nei primi 1000 metri è costantemente di poco sopra il 10%, per poi rimanere tra il 3 ed il 4% fino all’arrivo.

ALTIMETRIA

ORARI SETTIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Settima tappa – Foligno-Perugia (40,6 km – cronometro)

Partenza primo corridore: 13.00

Arrivo ultimo corridore: 17.10

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

