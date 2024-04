Giro d’Italia 2024: nona tappa Avezzano-Napoli. Percorso, data e altimetria: finale che nasconde insidie

Domenica 12 maggio si chiude la prima settimana del Giro d’Italia 2024 con la nona tappa, con partenza ad Avezzano ed arrivo a Napoli dopo 214 chilometri. Seconda frazione più lunga dell’intera Corsa Rosa che anticipa il primo giorno di riposo e viene subito dopo l’arrivo in salita di Prati di Tivo, con la classifica che potrebbe appena essere stata completamente ribaltata o la vetta consolidata.

PERCORSO

Tappa che parte dall’entroterra abruzzese e arriva sul lungomare campano. Si tocca praticamente il punto più a sud della penisola, prima di iniziare a risalire lo stivale il giorno successivo partendo dall’appena più bassa Pompei. Inizio di giornata praticamente tutto in leggera discesa per la carovana, che percorrerà per un lungo tratto la superstrada di Sora e Cassino. Raggiunto il mare e la costa tirrenica il gruppo procederà verso sud transitando da Castelvolturno, Mondragone, Lago Patria e Cuma. La frazione si animerà a partire dai -40km al traguardo, con in rapida successione prima la salita verso Monte di Procida e poi una serie di strappetti fino a Pozzuoli e Posillipo. Ultimo dente che si esaurirà a settemila metri dal traguardo, poi discesa e ultimi 4 km di pianura fino ad arrivare sotto lo striscione di Via Caracciolo. Una giornata aperta a più schemi di corsa, a partire dalla volata per arrivare ad uno scatto secco per anticipare il gruppo, per passare ad una fuga dopo le fatiche delle tappe precedenti.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA NONA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Nona tappa – Domenica 12 maggio

Avezzano – Napoli (214 km)

Orario partenza ufficiale: 12.00

Orario arrivo stimato: 17.00-17.29

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.