Questa recensione Admiralbet ha l’obiettivo di esplorare le caratteristiche principali di questa piattaforma dedicata alle scommesse e ai giochi da casinò. Verranno analizzati i giochi disponibili, le promozioni, passando per strumenti di pagamento, app fino al servizio clienti. Il nostro obiettivo è fornire una recensione oggettiva e dettagliata per aiutare i lettori a comprendere meglio ciò che AdmiralBet ha da offrire.

Panoramica Admiralbet: opinioni sull’interfaccia

Il sito di gioco si presenta con una veste grafica elegante ed efficace, con il colore blu a farla da padrone insieme ai riporti in giallo e bianco.

Sulla barra di navigazione orizzontale nella schermata principale, sono presenti i collegamenti rapidi alle principali sezioni del sito:

Gira la fortuna

Slot

Sport

Casinò

Casinò live

Poker

Bingo

Lotterie

In aggiunta a queste diverse categorie di giochi, sulla parte destra della barra compaiono i pulsanti per l’accesso rapido a promozioni, notizie e app mobile.

Immediatamente in alto i tasti per la registrazione ad Amdmiralbet e il login e dei chiari riferimenti all’help center e ai contatti per ricevere supporto. Tutto sommato, Admiral Bet presenta un layout chiaro e funzionale.

L’operatore in questione prevede una serie di promo benvenuto Admiralbet raggiungibili tramite il pulsante “Promo” dalla barra di navigazione in alto a destra. Si tratta di incentivi alla registrazione sul portale di gioco che prevedono bonus a patto che vengano rispettati i requisiti di gioco stabiliti dalle condizioni della promozione stessa.

Per partecipare a specifiche offerte potrebbe talvolta essere necessario utilizzare codici promozionali, ma non è questo il caso di Admiralbet. Le promozioni scommesse e casinò non prevedono l’uso di un codice promozionale Admiralbet per l’assegnazione, ma è sufficiente selezionare la promo cui si desidera partecipare.

AdmiralBet recensione proposta scommesse

A differenza di altri bookmaker italiani, non ci sono sezioni separate per le puntate pre-match e live.

La sezione è ben organizzata e familiare per gli scommettitori:

La barra di navigazione verticale a sinistra elenca gli sport quotati.

In alto ci sono pulsanti per le principali leghe e opzioni per selezionare eventi cronologicamente (1/2/3 ore, ecc.), oltre a una barra di ricerca.

Al centro, le quote delle partite o competizioni selezionate.

Sulla destra, eventi importanti del giorno e la schedina di gioco che si apre con un click o un tap su una quota.

L’organizzazione delle informazioni e la scelta dei colori rendono il sito facile da usare anche per i principianti.

Sport quotati su AdmiralBet

Questo bookmaker offre oltre 20 discipline sportive, tra cui:

Calcio e Speciali Calcio

Marcatori

Tennis

Pallacanestro

Pallavolo

Tennistavolo

Formula 1 e Formula E

Motociclismo

Badminton

Baseball

Ciclismo

Calcio a 5

Cricket

Football Americano e Australiano

Freccette

Golf

Pallamano

Pugilato

Rugby

Spettacolo

Ippica

Totocalcio

Virtuali

Per ciascuno degli eventi è possibile accedere alle opzioni di scommessa, ovvero mercati disponibili, semplicemente selezionando la categoria e l’evento.

Mercati disponibili per le scommesse su AdmiralBet

Per ogni evento quotato, nella riga in fondo a destra, si trova un numero preceduto da un “+”, che indica il totale delle quote disponibili per quel match. Ad esempio, per le partite di Serie A, AdmiralBet offre oltre 500 diverse quote.

I mercati delle quote includono classici come “Esito finale” e altre tipologie secondarie elencate nella parte alta dello schermo, tra cui:

Draw No Bet

Risultato Esatto

1° Tempo e 2° Tempo

Handicap

Combo

U/O 1 T+U/O 2T

Triobet

Speciali

Antepost

In aggiunta, Admiral Bet offre anche il cash out e la diretta streaming Admiralbet live di alcuni degli eventi sui quali è possibile scommettere. Inoltre, la sezione dal vivo è arricchita da animazioni grafiche e una vasta sezione statistica utile per gli utenti.

Quote AdmiralBet: calcolo del payout

I payout rappresentano le vincite restituite ai giocatori dai siti di scommesse, riflettendo quanto siano vantaggiose le quote. Per AdmiralBet, è stato analizzato il mercato “Esito finale” dello spareggio salvezza di Serie A tra Spezia e Verona, ottenendo un calcolo preciso:

Payout (%) = 1 / (1/2.85 + 1/3.00 + 1/2.65) * 100

Questo calcolo dà un payout del 96,8%. Anche se le quote possono variare e i payout sono generalmente più bassi per mercati secondari e sport minori, le quote di AdmiralBet risultano molto competitive. Un payout superiore al 95% è considerato molto alto.

Recensioni casinò Admiralbet e altri giochi

Oltre alle scommesse sportive, Admiralbet offre diverse altre sezioni con le principali categorie di gioco online legali in Italia:

Casinò: include slot machine, giochi di carte, giochi da tavolo come Roulette, Blackjack, Baccarat e skill games, tutti con software RNG controllati

Casinò live: tavoli in diretta, principalmente in inglese, per replicare l’esperienza del casinò fisico

Bingo: diverse sale virtuali dove acquistare schede e attendere l’estrazione dei numeri

Poker per partecipare a partite e tornei

Lotterie: con più di 10 opzioni diverse tra i brand più noti del mercato italiano

In conclusione, la sezione casinò non è da meno rispetto a quella per le scommesse e comprende giochi del casinò tradizionale anche in versione live, oltre che diverse promozioni per ogni categoria di gioco.

Opinioni pagamenti Admiralbet

Le opzioni a disposizione dei giocatori per effettuare giocate con denaro reale sul sito scommesse e casinò sono numerose. L’utente ha la possibilità di scegliere tra i seguenti metodi di pagamento per effettuare depositi e prelievi:

Strumenti di pagamento Admiralbet Ricarica Prelievo Admiral Pay ✔ Carta di credito ✔ ✔ Paypal, Skill, Neteller ✔ ✔ Bonifico bancario ✔ ✔ Rapid transfer ✔ Scratchcard ✔ Paysafecard ✔ Postepay ✔ Voucher ✔

I mezzi di pagamento utilizzati per le richieste di prelievo di vincite devono essere intestati esclusivamente al titolare del conto gioco registrato sulla piattaforma di gioco del Concessionario Admiral Sport S.R.L. Di norma, la richiesta di prelievo deve avvenire tramite lo stesso mezzo di pagamento utilizzato precedentemente per il deposito.

App AdmiralBet – recensione utenti

L’operatore prevede oltre all’accesso da web anche le applicazioni mobili per dispositivi iOS e Android. Nel primo caso, i giocatori potranno scaricare l’app dall’App Store, mentre chi possiede uno smartphone non Apple, potrà scaricare la versione mobile dal sito Admiral Bet e autorizzare l’app dalle impostazioni del dispositivo.

L’app, secondo le opinioni raccolte, funziona senza intoppi e presenta un’interfaccia molto funzionale, permettendo ai clienti di giocare ai giochi del casinò, slot, baccarat, roulette e casinò live direttamente a portata di click dal palmo della propria mano.

Sicurezza e affidabilità Admiralbet

Come attestano le recensioni di Admiralbet su Trustpilot e altri fattori rilevanti, questo sito di scommesse e casinò online è sicuro. Ecco un elenco degli indicatori principali dell’affidabilità di Admiral Bet:

Licenza ADM : garantisce la conformità con le normative sul gioco d’azzardo online in Italia.

: garantisce la conformità con le normative sul gioco d’azzardo online in Italia. Controllo sui payout : assicura l’accuratezza e la tempestività dei pagamenti tramite audit con enti terzi e professionali, specializzati nel check degli RNG.

: assicura l’accuratezza e la tempestività dei pagamenti tramite audit con enti terzi e professionali, specializzati nel check degli RNG. Piattaforma affidabile : offre un’esperienza di gioco stabile e senza interruzioni grazie alla connessione sicura con server protetti.

: offre un’esperienza di gioco stabile e senza interruzioni grazie alla connessione sicura con server protetti. Protezione dei dati: viene utilizzata la crittografia SSL per proteggere le informazioni personali e finanziarie degli utenti.

Assistenza e supporto clienti Admiralbet

L’Help Desk AdmiralBet è operativo tutti i giorni dalle 08:00 alle 21:00. Durante queste ore, i clienti possono contattare l’assistenza clienti attraverso una serie di metodi.

Numero Verde: 800 213 191 gratuito e accessibile in tutto il territorio italiano.

gratuito e accessibile in tutto il territorio italiano. Email : per le domande non urgenti, i clienti possono inviare un’email al servizio clienti all’indirizzo supporto@admiralbet.it. Inoltre, se un utente deve inviare una copia del proprio documento di identità, può farlo all’indirizzo documenti@admiralbet.it.

: per le domande non urgenti, i clienti possono inviare un’email al servizio clienti all’indirizzo supporto@admiralbet.it. Inoltre, se un utente deve inviare una copia del proprio documento di identità, può farlo all’indirizzo documenti@admiralbet.it. Live Chat: per una risposta più immediata, i clienti possono utilizzare la funzione di chat dal vivo, cliccando sulla relativa icona.

In aggiunta, i giocatori possono consultare le risorse informative disponibili sul sito e accessibili anche tramite app per trovare risposte ai dubbi più comuni.

Domande frequenti – Admiralbet recensioni

Quali sono le opzioni di contatto Admiralbet?

Il team di assistenza clienti Admiralbet può essere raggiunto tramite telefono, email e via chat, dopo aver effettuato il login al proprio conto gioco.

Sono previste le scommesse ippiche su Admiralbet?

Sì, all’interno della sezione sport è possibile rintracciare la categoria ippica per piazzare scommesse sui cavalli.

Cos’è Gira la fortuna su Admiralbet?

Gira la fortuna è una ruota della fortuna accessibile ai giocatori che abbiano effettuato un deposito di almeno 10€ sul conto negli ultimi 30 giorni. L’esito del giro potrebbe prevedere l’assegnazione di bonus giornalieri su diverse categorie di gioco sulla piattaforma Admiralbet.

