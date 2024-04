Giro d’Italia 2024: decima tappa Pompei-Cusano Mutri. Percorso, data e altimetria: arrivo in salita a Bocca della Selva

Siamo sempre più vicini all’inizio del Giro d’Italia. La lotta per la Maglia Rosa entrerà nel vivo dal prossimo 4 maggio, ed è doveroso iniziare a conoscere il terreno di caccia di coloro che puntano alla vittoria finale. Dopo nove giorni intensi ed un doveroso riposo, il 14 maggio si parte con la seconda settimana con un arrivo in salita, con la tappa campana tra Pompei e Cusano Mutri da 2800 metri di dislivello.

PERCORSO

Frazione di media montagna per il Garibaldi. Primi 45 chilometri abbastanza comodi fino a San Felice a Cancello, poi con l’ingresso nella provincia di Benevento si inizia a salire prima verso Arpaia e poi verso Bivio Taburno. Il primo GPM è quello di seconda categoria di Camposauro, 6,1 km al 7,8% ma con una massima pendenza del 14% a metà salita.

Lunga discesa e poi si torna a salire leggermente verso Guardia Sanframondi e Cusano Mutri, poco dopo inizierà la vera e propria ultima ascesa verso i 1392 metri di Bocca della Selva, di prima categoria poiché assai lunga (20,9 km) ma suddivisa in tre parti.

Nella prima parte si sale piano piano dal 3 al 7%, toccando anche il 14% in prossimità di Pietraroja. Tratto centrale un po’ più comodo, con due tratti in falsopiano che faranno respirare il gruppo, poi gli ultimi sei chilometri e mezzo sono tutti tra il 7 e l’8%.

ALTIMETRIA

ORARI DECIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Decima tappa – Pompei-Cusano Mutri (142 km)

Partenza: 13.15

Arrivo: 16.58-17.27

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport