Giro d’Italia 2024: i cronomen. I principali avversari di Ganna nelle due lunghe prove contro il tempo

Saranno due le cronometro individuali che vedremo nella prossima edizione del Giro d’Italia, due momenti decisivi soprattutto in chiave classifica generale. La più lunga, quella di 37,2 chilometri, posta nella settima tappa da Foligno a Perugia, mentre la settimana dopo spazio alla Castiglione delle Stiviere – Desenzano del Garda, completamente pianeggiante di 31 chilometri.

Non mancheranno i protagonisti delle prove contro il tempo, a partire dal nostro Filippo Ganna, che nella Corsa Rosa è sempre stato protagonista e andrà a caccia sicuramente di un successo, ma soprattutto della condizione migliore per centrare il podio olimpico proprio nella sfida alle lancette. Il vice campione del mondo in carica guida una Ineos Grenadiers che può puntare anche sugli uomini di classifica Geraint Thomas e Thymen Arensman, due cronomen di lusso, oltre che sull’ex campione del mondo Tobias Foss.

Non è uno specialista, ma praticamente va bene in ogni dove e di cronometro ne ha vinte: stiamo parlando ovviamente del favorito per il successo finale Tadej Pogacar, che potrà guadagnare secondi, se non minuti, sui rivali anche nelle prove contro il tempo. È il protagonista assoluto di questa Corsa Rosa e cercherà di dare spettacolo ogni giorno.

Grande specialista nella UAE Emirates, squadra di Pogacar, è il danese Mikkel Bjerg, che può dare filo da torcere anche per i successi di tappa (se non dovrà risparmiarsi per il proprio capitano). Occhio anche a Josef Černý (Soudal Quick-Step) che un successo al Giro l’ha già ottenuto nel 2020.