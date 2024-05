Giro d’Italia 2024: tutte le salite della Corsa Rosa. Spiccano Stelvio e Monte Grappa

L’attesa sta per finire: tra appena tre giorni avrà inizio la 107a edizione del Giro d’Italia. Una Corsa Rosa attesa per le tante salite che ci saranno e per il parterre che ci sarà: su tutti la partecipazione di Tadej Pogacar impreziosisce e non poco il prestigio del primo Grande Giro della stagione.

Prima tappa che sarà subito scoppiettante, così come quella di domenica con l’arrivo a Oropa, su una delle salite storiche del Giro sulla quale ha fatto una delle grandi imprese della sua carriera Marco Pantani. Prima settimana che vedrà una frazione interessante sugli Appennini tra Genova e Lucca che può favorire la fuga. Salite che si concentreranno nel fine settimane: la crono di oltre 40 km da Foligno a Perugia, con ultimi chilometri particolarmente ostici e l’arrivo in salita a Prati di Tivo.

Seconda settimana che partirà con il botto con un altro arrivo in salita a Cusano Mutri. Weekend che sarà ancora bollente tra la crono di oltre 30 km con arrivo a Desenzano sul Garda e il tappone alpino con traguardo a Livigno e i passaggi da Mortirolo e Foscagno.

Terza settimana che sarà come al solito la resa dei conti: si parte subito il martedì con Stelvio, Passo Pinei e Santa Cristina, si prosegue con Sella, Rolle e doppio Brocon, la frazione con molto dislivello di Sappada al venerdì e il sabato della doppia ascesa al Monte Grappa, prima del gran finale a Roma.

TUTTE LE SALITE DEL GIRO D’ITALIA 2024

1a tappa

Berzano di San Pietro – 4a categoria, 3 km al 4,9%

Superga (via dei Colli) – 3a categoria, 8 km al 4,3%

Colle della Maddalena – 2a categoria, 7,1 km al 6,6%

2a tappa

Oasi Zegna – 3a categoria, 5,5 km al 5,2%

Nelva – 3a categoria, 5 km al 5,5%

Santuario di Oropa (Biella) – 1a categoria, 11,6 km al 6,2%

3a tappa

Lu – 4a categoria, 3,4 km al 3,8%

4a tappa

Colle del Melogno – 3a categoria, 7,5 km al 4,8%

5a tappa

Passo del Bracco – 3a categoria, 15,4 km al 3,9%

Montemagno – 4a categoria, 3 km al 4,3%

6a tappa

Volterra – 4a categoria, 8,6 km al 4,6%

Grotti – 4a categoria, 3,3 km al 5%

7a tappa

Perugia – 4a categoria, 6,6 km al 4,1%

8a tappa

Forca Capistrello – 2a categoria, 16,3 km al 5,6%

Croce Abbio – 3a categoria, 8,1 km al 4,7%

Prati di Tivo – 1a categoria, 14,6 km al 7%

9a tappa

Monte di Procida – 4a categoria, 4,1 km al 3,1%

10a tappa

Camposauro – 2a categoria, 6,1 km al 7,8%

Bocca della Selva – 1a categoria, 20,9 km al 4,6%

11a tappa

Pietracatella – 3a categoria, 8,4 km al 5,4%

12a tappa

Osimo – 4a categoria, 7 km al 2,3%

Monsano – 4a categoria, 4,2 km al 4%

Ostra – 4a categoria, 1 km al 8,8%

La Croce – 4a categoria, 1,5 km al 6,7%

15a tappa

Lodrino – 3a categoria, 7,6 km al 4,4%

Colle di San Zeno – 2a categoria, 13,9 km al 6,6%

Passo del Mortirolo – 1a categoria, 12,6 km al 7,6%

Passo di Foscagno – 1a categoria, 14,6 km al 6,5%

Livigno – 1a categoria, 4,6 km al 7,7%

16a tappa

Passo dello Stelvio – fuori categoria, 19,5 km al 7.5%

Passo di Pinei – 1a categoria, 23,3 km al 4,7%

Monte Pana – 2a categoria, 6,5 km al 6,1%

17a tappa

Passo Sella – 2a categoria, 5,5 km al 6,8%

Passo Rolle – 1a categoria, 19,8 km al 4,8%

Passo Gobbera – 3a categoria, 5,7 km al 6%

Passo Brocon (Albergo) – 2a categoria, 15,4 km al 5,6%

Passo Brocon – 1a categoria, 11,9 km al 6,5%

18a tappa

Lamon – 4a categoria, 3,4 km al 5,6%

19a tappa

Passo Duron – 2a categoria, 4,4 km al 9,7%

Sella Valcalda – 3a categoria, 6,5 km al 5,9%

Cima Sappada – 2a categoria, 8,5 km al 4,7%

20a tappa

Muro di Ca’ del Poggio – 4a categoria, 1 km al 12,1%

Monte Grappa (due ripetizioni) – 1a categoria, 18,1 km al 8,1%