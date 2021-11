LIVE F1, GP Brasile 2021 in DIRETTA: orari prove libere e qualifiche, Hamilton confida nel meteo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire le prove libere e le qualifiche del day-1 in tv – La presentazione della giornata – Il regolamento della Sprint Race

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere e delle qualifiche del GP del Brasile, quartultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Interlagos piloti e tecnici si daranno un gran da fare per trovare la messa a punto ideale.

Si ricomincia da dove si era lasciato, ovvero l’olandese Max Verstappen opposto a Lewis Hamilton. Il neerlandese si presenta ai nastri di partenza del weekend con un vantaggio di 19 punti, forte dell’ultimo successo in Messico. Sulla carta, il layout brasiliano dovrebbe essere più favorevole alla Red Bull e di sicuro Max cercherà di mettere a frutto ciò in pista. Da par suo Hamilton confida nell’opera dei suoi tecnici per opporsi all’avversario e magari anche in un aiuto dal meteo visto che vi potrebbe essere l’arrivo della pioggia a condizionare il tutto.

Lewis però non si calerà nell’abitacolo della W12 in maniera troppo tranquilla. Le indiscrezioni dal paddock parlano di un problema sul motore della sua Mercedes che potrebbero obbligare la scuderia di Brackley a sostituire il motore termico e quindi andare in penalità (5 posizioni in griglia di partenza). Un aspetto da considerare, ricordando che in questo fine-settimana ci sarà la Sprint Qualifying a condizionare non poco il lavoro dei tecnici.

In casa Ferrari la Rossa avrà il solito obiettivo di essere la migliore alle spalle di Red Bull e Mercedes. Per fare ciò Charles Leclerc e Carlos Sainz dovranno mettersi alle spalle soprattutto McLaren e AlphaTauri che potrebbero essere competitive su questo circuito. La scuderia di Maranello, terza nella classifica dei costruttori, punta a centrare questo target al termine dell’annata e tanto passerà da questo fine-settimana.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere e delle qualifiche del GP del Brasile, quartultimo round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 16.30 (italiane) con la FP1 e alle 20.00 (italiane) andranno in scena le qualifiche per la Sprint Race di domani. Buon divertimento!

Foto: LaPresse