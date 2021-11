F1, GP Qatar 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 19-21 novembre

Prosegue in maniera incessante la corsa del Mondiale 2021 di F1. Dopo il Brasile è la volta del Qatar per il terzultimo round del campionato e la tensione è molto alta. Mercedes e Red Bull sono ai ferri corti in pista e fuori e la sfida ormai non riguarda solo gli aspetti meramente agonistici, riferendoci alle polemiche brasiliane sui regolamenti.

L’olandese Max Verstappen arriva al round con 14 lunghezze di margine su Lewis Hamilton in classifica generale. Il britannico, vincitore del GP a Interlagos ha messo in mostra una prestazione pazzesca e anche per il neerlandese c’è stato poco da fare. Vedremo se sulla pista qatariana, tipicamente teatro di sfide in MotoGP, ci sarà un’inversione di tendenza.

Confida di far bene la Ferrari. La Rossa nelle ultime uscite ha rafforzato il suo ruolo di terza forza nel campionato a discapito della McLaren e le motivazioni per Charles Leclerc e Carlos Sainz sono quelle di massimizzare il proprio pacchetto e centrare la top-5.

Di seguito il programma del weekend e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP QATAR F1 2021

VENERDI’ 19 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.30-12.30, Prove libere 1

Ore 15.00-16.00, Prove libere 2

SABATO 20 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 12.00-13.00, Prove libere 3

Ore 15.00-16.00, Qualifiche

DOMENICA 21 NOVEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 15.00, Gara

PROGRAMMA GP QATAR F1 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’intero Gran Premio del Qatar sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213), dove saranno proposte tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere.

STREAMING – Il Gran Premio qatariano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now. Inoltre sarà visibile la differita di qualifiche e gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA TV8

Sabato 20 novembre

Ore 18.00, F1, Qualifiche, differita*

Domenica 21 novembre

Ore 18.00, F1, Gara, differita*

*orari soggetti a variazioni

Foto: Joao Filipe / LPS