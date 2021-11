F1, quando sconterà la penalità Lewis Hamilton? Qualifiche o Sprint Race: il regolamento

Lewis Hamilton dovrà scontare cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza del Gran Premio del Brasile, diciannovesimo atto del Mondiale F1 2021. Il portacolori della Mercedes sarà sanzionato in seguito al cambio del quarto motore endotermico, una componente della power-unit.

La notizia era nell’aria, ma solo nei primi giri della FP1 è arrivata la conferma ufficiale. Come accaduto a Monza per il finnico Vallteri Bottas (Mercedes), la sanzione non riguarda le qualifiche odierne, ma ricadrà sull’ordine d’arrivo della Sprint Race di domani sera.

La ‘gara del sabato’, la terza della storia della massima formula, sancirà l’effettivo ordine di partenza del Gran Premio e di conseguenza è l’unica sessione da tenere in considerazione per le varie penalità. Il sette volte campione del mondo inizia nel peggiore dei modi un fine settimana che potrebbe rivelarsi cruciale per la lotta al titolo.

Sono infatti 19 i punti di vantaggio dell’olandese Max Verstappen, un gap che è colmabile con ancora quattro prove da disputare. Il britannico non dovrebbe avere difficoltà ad agguantare il terzo posto, il problema potrebbe arrivare dal messicano Sergio Perez, che è pronto ad aiutare nel miglior modo possibile il proprio compagno di box.

