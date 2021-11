F1, il ruggito di Lewis Hamilton nelle qualifiche per la Sprint Race, domani duello con Verstappen

Lewis Hamilton ruggisce, senza mezzi termini, nelle qualifiche del Gran Premio di San Paolo, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di F1 2021. Il sette volte campione del mondo, infatti, metabolizzata la notizia del cambio del motore endotermico nel corso della mattinata brasiliana (con conseguenti 5 posizioni di penalità in griglia domenica in gara) ha davvero impressionato andando a centrare la migliore prestazione in Q1, Q2 e Q3.

Il suo 1:07.934 è davvero un limite clamoroso, con la bellezza di 438 millesimi di vantaggio sul suo rivale numero uno, Max Verstappen. Non solo, il “Re Nero” ha saputo distanziare il compagno Valtteri Bottas, terzo, di 535 millesimi, confermando il suo stato di grazia. Il suo problema, ovvero il cambio del motore endotermico, si è trasformato in un vantaggio, dato che la Mercedes ha messo in mostra potenza estrema, con velocità di punta superiore rispetto a tutti i rivali e l’inglese primeggiava di circa 4 km/h anche su Valtteri Bottas.

A questo punto, domani, Lewis Hamilton scatterà davanti a tutti nella Qualifying Race, la terza ed ultima della stagione. Al suo fianco avrà Max Verstappen e, soprattutto, potrà andare a caccia dei 3 punti che garantisce la gara sprint. Nei due precedenti la corsa lunga 100 chilometri ha sempre regalato sorprese ed emozioni, per cui nulla è scritto, ma chiudere davanti all’olandese potrebbe essere un buon viatico per domenica.

Il nativo di Stevenage, infatti, dovrà arretrare nella griglia di partenza del Gran Premio di cinque posizioni e sarà chiamato alla rimonta. La pista favorisce i sorpassi, soprattutto nel T3 con la lunghissima Arquibancadas che permette di prendere la scia dopo l’uscita della curva Junçao e di sopravanzare senza grossi problemi sul rettilineo dei box. Per il momento pensiamo alla giornata di domani, che dovrebbe vedere ancora temperature fresche ed il nuovo duello tra Hamilton e Verstappen. Lo spettacolo della F1 2021 non si ferma mai!

Foto: Lapresse