E’ il momento di fare un bilancio in casa Ferrari su quanto è accaduto nella Sprint Qualifying del GP del Brasile, quartultimo round del Mondiale 2021 di F1.

Luci e ombre per la scuderia di Maranello che ha potuto contare su una grande prestazione dello spagnolo Carlos Sainz. Una partenza strepitosa dell’iberico che gli ha permesso di lottare per il podio e di prevalere al cospetto di un Sergio Perez su Red Bull. La vittoria è andata alla Mercedes del finlandese Valtteri Bottas a precedere il leader del campionato Max Verstappen (Red Bull) e appunto Carlos, mentre il monegasco Charles Leclerc si è dovuto accontentare della settima posizione preceduto nell’ordine anche da un Lewis Hamilton scatenato (rimonta dall’ultima posizione dopo la squalifica per ala mobile irregolare) e dalla McLaren di Lando Norris.

Ad analizzare il tutto ci ha pensato il Direttore Sportivo del Cavallino Rampante Laurent Mekies: “Bilancio tutto sommato discreto di questa Sprint Qualifying, che ci vede conquistare un punto iridato utile a rafforzare il terzo posto. Ottima la prova di Carlos, incisivo in attacco nel primo giro e fantastico in difesa nel lungo duello con Perez, durato praticamente 20 giri. Essersi tenuto dieto una Red Bull che aveva il vantaggio del DRS e di una mescola teoricamente più efficace sulla distanza è merito del gran lavoro fatto dal pilota e anche dei progressi fatti sulla vettura, in particolare da quando abbiamo introdotto il nuovo sistema ibrido“.

Mekies si è poi soffermato sulle criticità di Leclerc: “Con Charles avevamo scelto di partire con le Medium. È scattato anch’egli molto bene ma poi non si è trovato perfettamente a suo agio con la vettura e ha perduto una posizione rispetto a quella occupata in griglia (recuperata domani grazie alle penalizzazioni altrui). Sta a noi cercare adesso di migliorare la macchina per permettergli di esprimere tutto il suo potenziale“.

E guardando alla corsa domenicale: “Ci attende una gara molto impegnativa ma la base di partenza è solida, sia come livello di prestazione complessiva della squadra e dei piloti sia per le posizioni sulla griglia. Abbiamo un obiettivo ben chiaro per questo finale di stagione e daremo il massimo per ottenerlo” (fonte: ferrari.com)

Foto: LaPresse