F1, tre gare al termine del Mondiale: quali piste sono favorevoli a Hamilton e Verstappen

Siamo giunti davvero all’ultimo chilometro, o quasi, per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2021. Dopo aver concluso la emozionante tripletta americana (Austin, Messico e Brasile) la massima categoria del motorsport si rimbocca le maniche in vista di un altro filotto di gare, le ultime tre, tutte in Medio Oriente.

Ma, rispetto alle prove che abbiamo messo in archivio, ora ci troviamo di fronte ad uno scenario del tutto sconosciuto e, soprattutto, imprevedibile. Lo si è visto lungo tutto il corso del campionato, quest’anno è pressoché impossibile prevedere in anticipo quale vettura potrà dettare legge su una pista oppure in una determinata condizione meteorologica. Men che meno sulle tre piste che ci troveremo di fronte da qui al termine dell’annata.

Dopo aver salutato San Paolo ed il Brasile, non ci sarà un attimo di riposo per piloti e team, dato che già domenica si tornerà in azione per il Gran Premio del Qatar, una vera “prima volta” per il tracciato di Losail, tempio della MotoGP. La pista vicina a Doha prevede rettilinei e curve di conduzione, con un lay-out che potrebbe davvero rimanere a metà tra Red Bull e Mercedes.

Stesso discorso per la tappa del 5 dicembre, ovvero il Gran Premio dell’Arabia Saudita. Un altro esordio, un’altra gara in notturna, ma questa volta su un circuito cittadino. La pista di Jeddah, infatti, proporrà velocità medie da oltre 250kmh, ma dentro ai muretti. Sui circuiti cittadini è quasi sempre impossibile capire chi potrebbe primeggiare, figuriamoci su un circuito appena nato e mai provato prima. Una variabile potrebbe essere l’asfalto appena gettato. In situazioni di grip elevato la Red Bull sembra imbattibile, ma sarà così anche nella tappa saudita?

Dulcis in fundo, il Mondiale 2021 si concluderà come sempre ad Abu Dhabi domenica 12 dicembre. Si potrebbe dire, vediamo come sono andate le cose un anno fa? Con calma. Ok, 12 mesi fa la vittoria di Max Verstappen fu netta, ma la pista di Yas Marina ha visto diversi cambiamenti. In tre punti, infatti, sono state modificate le curve della pista che si affaccia sul Golfo Persico, per andare a favorire i sorpassi. Anche in questo caso, dunque, ci troviamo davanti a un circuito tutto da riscoprire.

Max Verstappen e Lewis Hamilton si giocheranno il titolo nelle prossime 3 gare. 75 punti in palio (più gli eventuali 3 dei giri più veloci in gara) e 3 piste impronosticabili. E’, o non è, il campionato più bello ed avvincente di questa era della Formula Uno?

