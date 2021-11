F1, Max Verstappen sotto investigazione! Un video lo inchioda: tocca la Mercedes di Hamilton! Rischio penalità

Sta succedendo di tutto ad Interlagos nel corso del GP del Brasile 2021 di F1. Se gli stewards hanno sequestrato l’ala posteriore di Lewis Hamilton nella notte per analizzare eventuali irregolarità del DRS che costerebbero al britannico una penalità con relativa partenza dall’ultima posizione o dalla pit-lane, ora è finito sotto investigazione anche Max Verstappen!

Il leader del Mondiale è stato infatti convocato dai commissari alle 9.30 locali, dunque le 13.30 in Italia. La FIA ritiene che esistono gli estremi per la violazione dell’articolo 2.5.1 del codice, secondo cui solo gli ufficiali di gara possono entrare all’interno del parco chiuso. “Nessuna operazione, controllo, messa a punto o riparazione è consentita se non autorizzata dagli stessi ufficiali di gara o dal regolamento in vigore”.

Sul web ed i social sta circolando un video che sembrerebbe inchiodare il pilota olandese. Il campione della Red Bull viene visto avvicinarsi alla Mercedes di Hamilton e, dopo averla ispezionata con cura, tocca con entrambe le mani l’ala posteriore della monoposto del sette volte campione del mondo, proprio quella finita sotto investigazione!

Il giallo, dunque, si infittisce sempre più: il video in questione sarà sufficiente come prova per infliggere una penalità al figlio d’arte classe 1997? In tal caso rischierebbe una sanzione, con conseguente partenza in fondo allo schieramento sulla griglia di partenza (della Sprint Race o della gara di domani? Ovviamente cambierebbe tutto in ottica iridata…)

VIDEO: MAX VERSTAPPEN TOCCA L’ALA POSTERIORE DI LEWIS HAMILTON NEL PARCO CHIUSO