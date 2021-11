VIDEO F1, GP San Paolo 2021: gli highlights della Qualifying Race con il successo di Bottas su Verstappen

La Qualifying Race del Gran Premio di San Paolo, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, ci ha regalato grandissime emozioni. Sul tracciato di Interlagos la vittoria è andata a Valtteri Bottas, bravissimo a bruciare in partenza Max Verstappen grazie ad una mescola più morbida, salvo poi tenere duro sul pressing dell’olandese.

Sul podio anche un ottimo Carlos Sainz, solidissimo e perfetto nella difesa su Sergio Perez, mentre al quinto posto è arrivato uno stellare Lewis Hamilton. L’inglese ha saputo fare qualcosa di clamoroso, ovvero rimontare dalla ventesima ed ultima posizione fino alla quinta, sfiorando addirittura l’attacco alla Red Bull di Sergio Perez.

Giornata da mettere in archivio in fretta per Charles Leclerc, solamente settimo e anche alle spalle di Lando Norris. Per il ferrarista le gomme medie non hanno mai dato la spinta giunta per provare a guadagnare qualche posizione.

Andiamo, quindi, a rivedere gli highlights della gara di Interlagos.

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DELLA SPRINT RACE





Foto: Lapresse