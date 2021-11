Un grande Lewis Hamilton ha reagito da campione ed è stato lui l’uomo più veloce delle qualifiche del GP di F1 di San Paolo (Brasile), quartultimo round del Mondiale 2021. Nel time-attack che stabilisce la griglia di partenza per la Sprint Race il pilota della Mercedes ha dimostrato di esserci.

Il britannico ha siglato il crono di 1’07″934 con 0″438 di margine sul leader del campionato Max Verstappen (Red Bull) e 0″535 sul team-mate Valtteri Bottas. Un Hamilton super motivato per centrare un crono importante, ma non decisivo visto che domani ci sarà il format che stabilirà la griglia della corsa domenicale e ancor più importante il fatto che l’asso nativo di Stevenage dovrà scontare una penalità (5 posizioni) per aver sostituito il motore endotermico. Sesta e settima piazza per le due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc.

“Sono molto contento di essere tornato qui in Brasile e di essere davanti a tutti oggi. Abbiamo spinto al massimo ed è stata una splendida sessione. Avremo la penalità, ma daremo tutto per vincere la Sprint Race. Credo comunque che Verstappen sarà in pole-position e domenica dovrò rimontare, ma sono soddisfatto dalle sensazioni che ho avuto dalla monoposto“, le parole a caldo del britannico.

Foto: LaPresse