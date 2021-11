F1 su TV8, GP San Paolo 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita Sprint Race

Nella giornata odierna l’autodromo di Interlagos farà da palcoscenico alla terza qualifica sprint della storia. Infatti ieri si sono svolte delle qualifiche atte a stabilire la griglia di partenza della mini-gara che determinerà lo schieramento del Gran Premio di San Paolo, diciannovesimo atto del Mondiale di Formula Uno 2021. Al termine della sprint race saranno assegnati punti valevoli per la classifica iridata al primo (3), al secondo (2) e al terzo (1) a passare sotto la bandiera a scacchi. L’ordine d’arrivo odierno sarà il medesimo in cui i piloti si posizioneranno sulla griglia del GP di domani.

In questo 2021 abbiamo già visto cinque differenti uomini partire dalla pole position. Max Verstappen si è già assicurato la certezza di conquistare il platonico trofeo dedicato all’uomo migliore al sabato, essendo già scattato davanti a tutti ben 9 volte (Bahrain, Francia, Stiria, Austria, Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Italia, Stati Uniti). Seguono a quota 3 gli alfieri della Mercedes Lewis Hamilton (Imola, Spagna, Ungheria) e Valtteri Bottas (Portogallo, Turchia, Messico), mentre il ferrarista Charles Leclerc ha occupato la prima casella in 2 occasioni (Monaco, Azerbaigian). Infine Lando Norris è stato il più rapido in Russia.

Le due qualifiche sprint di quest’anno sono state “vinte” da Max Verstappen (Silverstone) e Valtteri Bottas (Monza). Cionondimeno, il finlandese pur ricevendo i 3 punti valevoli per il Mondiale, il giorno dopo si è dovuto schierare in fondo alla griglia per aver sostituito la propria power unit, lasciando la pole position proprio all’olandese. Cosa accadrà oggi a Interlagos? Basterà seguire la qualifica sprint del GP di San Paolo in TV.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita la qualifica sprint. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di San Paolo sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e, per chi è dotato di Sky Q, Sky Sport 4K (213). Inoltre le prove libere saranno strasmesse anche da Sky Sport Uno (201).

STREAMING – Il Gran Premio brasiliano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre la differita delle qualifiche sarà disponibile su TV8.it

Sabato 13 novembre, ore 16.00-17.00 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky) e Sky Sport 4K (213 Sky per chi è dotato di Sky Q). Nessuna copertura televisiva su TV8

Sabato 13 novembre, ore 20.30 – Diretta Sky Sport Uno (201 Sky, Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 4K (213 Sky per chi ha Sky Q)

Sabato 13 novembre, ore 22.00 – Differita su TV8 (125 Sky e 8 Digitale Terrestre)

